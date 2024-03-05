ثبات سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم بأبرز 10 بنوك مصرية

في بداية يوم التعاملات المالية، شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في عشرة من أبرز البنوك العاملة داخل الجمهورية، محافظًا على نفس مستوياته المسجلة في اليوم السابق، في إشارة إلى استقرار السوق النقدي وتوازن العرض والطلب.

تفاصيل أسعار الدولار في البنوك الرئيسية

وفقًا لآخر التحديثات، يسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار في قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، هذا الثبات في الأسعار يأتي في ظل متابعة دقيقة من الجهات الرقابية والمالية للحفاظ على استقرار السوق النقدي وتعزيز الثقة بين المتعاملين.

أسعار الدولار ثابتة في البنوك بمعدلات متقاربة

وفقًا للأسعار المعلنة، سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعرًا للشراء قدره 30.75 جنيه وللبيع 30.85 جنيه، بينما قدم بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك البركة وآخرون سعر شراء يبلغ 30.85 جنيه وسعر بيع 30.95 جنيه، مصرف أبو ظبي الإسلامي قدم أعلى سعر للشراء بين القائمة بـ30.90 جنيه، مع سعر بيع موحد مع البنوك الأخرى بـ30.95 جنيه، هذه الأسعار تعكس مستوى من الثبات والتوازن في سوق الصرف، مما يسهم في تحقيق بيئة مالية مستقرة تفيد المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

تأتي هذه الأرقام لتؤكد على فاعلية السياسات المالية والنقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري في إدارة سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار، وتعزز من مكانة الجنيه كعملة مستقرة في مواجهة التقلبات العالمية.