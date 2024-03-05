قفزة في أرباح الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 25% خلال 2023

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تحقيق زيادة كبيرة في أرباحها بنسبة 25% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام السابق، مسجلةً صافي ربح قدره 11.5 مليار جنيه، في إشارة قوية إلى نمو وتطور الشركة في قطاع الاتصالات المصري.

ارتفاع ملحوظ في الإيرادات المجمعة بدعم من خدمات البيانات

وفقًا لبيان صادر عن الشركة، شهدت إجمالي الإيرادات المجمعة ارتفاعًا بنسبة 28% لتصل إلى 56.7 مليار جنيه خلال عام 2023، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة إيرادات خدمات البيانات بنسبة 18%، كما ساهمت إيرادات البنية التحتية، والمكالمات الدولية الواردة، ومشروعات الكوابل البحرية بشكل كبير في هذا النمو، بنسب زيادة 27%، و76%، و64% على التوالي، مما يعكس توسع الشركة وتعزيز قدراتها في مختلف قطاعات الاتصالات.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة زيادة في عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسب 8% و9% على التوالي مقارنة بالعام السابق، في حين استقر عدد مشتركي خدمات المحمول عند مستويات العام الماضي، هذه النتائج تبرز مدى فعالية استراتيجيات الشركة وتركيزها على تحقيق النمو عبر توسيع خدماتها وتحسين جودتها، لتعزيز مكانتها كرائد في سوق الاتصالات المصري.

نمو الربح التشغيلي للشركة المصرية للاتصالات يتجاوز التوقعات بزيادة 28% في 2023

في استمرار لمسار النمو والتوسع، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تحقيق زيادة ملحوظة في الربح التشغيلي بنسبة 28% خلال عام 2023 مقارنةً بالعام الماضي، متجاوزةً التحديات المتمثلة في زيادة التكاليف المباشرة التي وصلت إلى 27%.

استثمارات رأسمالية ضخمة لدعم البنية التحتية والتوسع في الخدمات

أوضحت الشركة أن النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة بلغت 20.3 مليار جنيه، مشكلةً بذلك 36% من إجمالي الإيرادات، فيما وصلت النفقات الرأسمالية النقدية إلى 26.4 مليار جنيه، تشمل مصروفات التراخيص والترددات، هذه الاستثمارات تعكس التزام الشركة بتعزيز وتوسيع بنيتها التحتية للاتصالات، وتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات السوق المتنامية.

محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أكد على نجاح الشركة في تحقيق 14.7 مليار جنيه من الإيرادات خلال الربع الرابع من العام الماضي وحده، بنسبة نمو بلغت 23% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022، هذه الأرقام تؤكد على قوة أداء الشركة وقدرتها على التكيف مع التغيرات السوقية والحفاظ على مسار نمو مستدام في قطاع الاتصالات المصري.