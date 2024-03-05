الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق وأهم الشروط المطلوبة

تم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، ويمكنك الاستعلام عنهم الآن من خلال منصة “مظلتي” المتاحة في جميع المحافظات العراقية، يجدر بالذكر أن هناك عدة شروط يجب تحققها للحصول على هذا الدعم، في هذا المقال، سنشرح كيفية تحميل قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ونسلط الضوء على أهم الشروط التي يجب توفرها.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تم الإعلان عن إمكانية الاستعلام عن كشوفات الأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي في جميع المحافظات العراقية، يمكنك تحقيق ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر الموقع الرسمي.

سجِّل الدخول إلى حسابك على المنصة من خلال النقر على زر الاستعلام عن الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية.

ستظهر لك نموذج يتعين عليك ملء البيانات المطلوبة فيه، حيث يجب تحديد المحافظة وتحديد الواجبة السابعة.

بعد ذلك، اضغط على زر الاستعلام عن نتائج القبول.

سيظهر لك رابطًا يمكنك من خلاله تحميل كشوفات الأسماء.

قم بالنقر على الرابط لتحميل ملف الأسماء على جهازك.

يمكنك الآن البحث عن الأسماء داخل الملف والاطلاع على القائمة الكاملة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

تأكد من استيفاء الشروط المحددة للحصول على هذا الدعم وتقديم المستندات الضرورية إذا كانت مطلوبة.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية 2024

تتطلب استحقاق منحة الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي توافر عدة شروط يتعين التحقق منها، وفيما يلي نستعرض هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

ينبغي أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق.

يتعين على أسرة المتقدم أن تتألف من 4 أفراد على الأقل.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا، وفي حال كانت المتقدمة امرأة، ينبغي أن يكون سنها بين 15 و55 عامًا.

يجب على المتقدم توفير كافة المستندات والوثائق المطلوبة، والامتثال لجميع الشروط المحددة لضمان الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

ننصح المتقدمين بالتحقق من موقع مظلتي بانتظام لضمان تحديث المعلومات والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة للحصول على المنحة بشكل صحيح.