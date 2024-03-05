“سيستم فودافون واقع كله”.. عاجل عطل مفاجيء يضرب شبكة فودافون تسبب توقفها عن العمل على جميع الهواتف + حل وحيد لتشغيلها الان فورا!!

تواجه الان مجموعة من العملاء لدى “فودافون مصر”، الرائدة في مجال الاتصالات المحمولة من حيث العدد الإجمالي للمستخدمين مشكلة في الخدمات ببعض المنطقات وذلك بسبب خلل على جميع الهواتف حيث يمكن تعاني شبكة فودافون أحيانًا من مشاكل في الإشارة مما يؤرق العملاء من وقت لآخر كما تنشأ هذه الإختلالات لأسباب عدة ومتنوعة , لكن الان توقفت بالكامل على جميع الشبكات ولا تعمل تماما وهناك طريقة لتشغيلها مؤقتا لحين الاصلاح.

اصلاح شبكة فودافون الان

يمكنك تحويل الشبكة من 4G ل 2G او 3G وستعمل معك الشبكة هذه الخطوة حصرية بموقع البديل , كما إذا كنت تواجه مشاكل في قوة إشارة فودافون يجب أن تكون على دراية بأن هناك عدة وسائل متاحة يمكن استخدامها لتحسين الشبكة بطريقة ميسرة , من خلال الطريقة الأولى يمكنك أن تقوم بإيقاف تشغيل هاتفك وبعد ذلك تعيد تشغيله لتحسين قوة الإشارة الشبكية جرب استخدام الشبكة مجددا بعد ذلك إذا لم تشهد تحسنا في جودة الشبكة قد تلجأ لتطبيق حلول أخرى متاحة لكن الان الذي الي ذكر هو افضل لتعمل الشبكة.

شبكة فودافون مصر

فودافون في مصر تقدم مجموعة شاملة من خدمات الاتصال، تتضمن المكالمات الصوتية وخدمات تحويل البيانات بالإضافة إلى تقنيات الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة مثل الجيل الثالث والإنترنت من نوع ADSL الثابت كما تمتلك شركة فودافون مصر فريق عمل يضم أكثر من 6000 موظف بالإضافة إلى ذلك توفر الشركة خدمات الرومينج من خلال عقد شراكات مع أكثر من 500 مزود خدمة في أكثر من 181 دولة حول العالم وقد وصل عدد مستخدمي خدمات الشبكات في مصر إلى حوالي 103.45 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر 2021 بينما عند مقارنة بـ 102.39 مليون مستخدم في نهاية فبراير من العام نفسه هذا يعكس ارتفاعاً قدره 1.04% على أساس شهري وعند مقارنتها بالعدد المسجل في الشهر ذاته من العام 2020، الذي بلغ 95.36 مليون مستخدم نلاحظ أن هناك زيادة سنوية وصلت إلى 8.49%.