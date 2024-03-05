“الزيادة كام في المعاش ” موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024..وطريقة الاستعلام عن الاسماء الجدد بالرقم القومي

نظراً لاقتراب موعد صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بالشهر الجاري قد أعلنت وزارة التضامن عن أسماء المستفيدين الجدد من معاش تكافل وكرامة لكي يتمكنوا من صرف المعاش بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك ، ويمكن الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة من الموقع الخاص بالخدمة، كما يبحث عدد كبير من المستفيدين من هذا المعاش الذي تقره الدولة كنوع من أنواع الدعم للحدود الدخل والفقراء والأشخاص الذين ليس لديهم راتب شهري ثابت عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024 حيث سيكون المعاش هذا الشهر مشتمل على زيادة بنسبة 15% بحسب الزيادات الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية للموظفين والمعاشات وإليكم جميع التفاصيل في السطور المقبلة.

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

وقد أعلنت الوزارة عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة الذين سوف يحصلون على المعاش بداية من شهر مارس الجاري، حيث تحاول الدولة جاهدة لتوصيل الدعم لاكبر قدر من المستحقين من أجل المساهمة في توفير دخل شهري لهم، ويمكن لجميع المتقدمين للحصول على الدعم الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 وهل تم قبولهم وذلك من خلال القيام بخطوات بسيطة وإليكم الطريقة فيما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي تكافل وكرامة

قم بإدخال رقمك القومي في المكان المخصص.

اضغط على كلمة “استعلام”

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024

وينتظر المستفيدين صرف معاش تكافل وكرامة لهذا الشهر بفارغ الصبر خاصة بعد إقرار الزيادة 15%عليه، ومن المقرر أن يكون موعد صرف تكافل وكرامة وكرامة في يوم 15 شهر مارس 2024، وسوف يوافق الجمعة لذلك يؤجل الصرف ليوم السبت 16 مارس، وذلك لكي يستطيع المستفيدين توفير احتياجاتهم في شهر رمضان ويشترون بالبهجة والسرور بحلول الشهر المعظم