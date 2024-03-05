موعد تغيير الساعة وتقديمها 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وفق لقرار من الحكومة

تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وموجة الحر التي ضربت الدول فجأة، جعلت الكثير من أفراد الشعب المصري خاصة أصحاب العمل يبحثون عما هو موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024؟، وهل سيتم تطبيقها في شهر رمضان الكريم، حيث يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي تصدرت محرك البحث جوجل خلال الساعات القادمة، لذلك نوضح لكم خلال السطور التالية موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قررت في العام الماضي 2023 استهلال التوقيت الصيفي بداية من شهر أبريل عام 2023، بينما عاد التوقيت الشتوي في نهاية شهر أكتوبر 2023، وهذا يعني أن لكل من التوقيت الشتوي والصيفي ستة شهور، ولكن حتى وقتنا هذا لم يعلن رسميا عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 قبل استهلال شهر الخير والبركة رمضان المبارك 2024،

هل يطبق التوقيت الصيفي في رمضان 2024؟

بقرار من دار الإفتاء المصرية أن يستهل شهر رمضان الكريم 2024 يوم الإثنين الموافق 11 مارس الجاري، الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، ويستاهل العمل بالتوقيت الصيفي في يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2024 بتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، حتى تصبح الساعة بدلا من 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباحا.

أسباب رجوع تطبيق التوقيت الصيفي 2024

من أسباب رجوع تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فوائد عديدة، وفقا للأبحاث الدراسة التي أجرتها وزارة الطاقة حول امتدادات الكهرباء لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي الذي يتم إدراكه في إنتاج الكهرباء، وهو ما يعادل توفير حوالي مائة وخمسين مليون دولار سنويا، وقال أيضا المتحدث الرسمي الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء بأنها تؤدي إلى توفير حوالي خمسة وعشرين مليون دولار، بالإضافة إلى واحد في المائة.