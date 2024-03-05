“انتقام صلاح الدين” 😨😨 نسخة اصلية HD مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15 مترجمة

ازداد البحث عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس مترجم جميع الحلقات يعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس نسخة اصلية الحلقة 15 الخامسة عشر من مسلسل الاكشن والتاريخ التركي صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس حلقة 15 الان نستعرضها وننقلها مع حضراتكم لكونها واحدة من الحلقات المرتقب أن يتم نقلها عبر شاشات تي أر تي وان التركية صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس الحلقة 15 مترجمة.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي: فاتح القدس

الحلقة 15 من مسلسل صلاح الدين الايوبي اليوم الاثنين الموافق ميلادياً اليوم الرابع من مارس سنتابعها في حلقة شيقة سنتابع فيها العديد من الأحداث الشيقة ستعرض عبر شاشات تي ار تي وان التركية فى عرضها الأول قبل عرضها الثاني الذي سيأتي عبر شاشات موقع النور وكذلك شاشات موقع ماي سيما وايجي بست وكذلك شاشات الفجر الجزائرية، حيث كل البحث فى الوقت الحالي أصبح متركز من أجل متابعُة الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة للمسلسل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

يذاع المسلسل التركي المشهور صلاح الدين الأيوبي فى مساء يوم الاثنين من كل أسبوع عبر شاشات تي ار تي وان التركية وقناة الفجر الجزائرية عند تمام الثامنة مساءً حسب توقيت المملكة وذلك على نحو الرموز والترددات التالية:-

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد:- 11034.

معدل الاستقطاب:- افقي.

معدل التصحيح:- 5/6.

معدل الترميز:- 27500.

القمر الصناعي نايل سات

التردد:- 12034

الترميز:- 27500

معدل الاستقطاب:- افقي.

معدل الجودة اتش دي.

القمر الصناعي عرب سات.

التردد:- 11034

معدل الترميز:- 27500

معامل تصحيح الخطأ:- 5/6

معدل الاستقطاب عمودي.

قصة مسلسل صلاح الدين الأيوبي: فاتح القدس

تدور قصة المسلسل حول فتح القدس على يد صلاح الدين الأيوبي وهو حاكم مسلم في القرن الثاني عشر كان نضاله وحروبه ضد الصليبيين يهدف إلى توحيد الأراضي الإسلامية في سوريا وشمال بلاد ما بين النهرين وفلسطين ومصر تحت حكمه سيرة صلاح الدين الأيوبي و يبرز شجاعته وحسن خلقه وحنكته كما يحكي كيف استطاع توحيد المسلمين وسحق الصليبين في معركة حطين الشهيرة واستعادة القدس بعد أن انتزعها الصليبيون منذ قرابة المائة عام