المؤسس عثمان الحلقة 151 على فيديو لاروزا وقصة عشق باللغة العربية وتردد قناة الفجر الجزائرية.. صراعات عثمان مع عمران تيكين

المؤسس عثمان الحلقة 151 يبحث عنها ملايين متابعي الدراما التركية والأعمال التاريخية المميزة، حيث يحظى هذا المسلسل على شعبية واسعة، ونال إعجاب الكبير والصغير وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة في فترة زمنية قصيرة جداً، يعد المسلسل التركي قيامة عثمان واحد من أشهر المسلسلات التي تم طرحها على القنوات الفضائية المختلفة في نوفمبر 2019.

ويعتبر انطلاقه تكمل مسيرة المسلسل السابق أرطغرل وأن المؤسس عثمان تدور أحداثه في الحقبة الزمنية للقرن 13 ومعاصرة الصراعات بين المغول والبيزنطيين والقبائل الأتراك، يقود الدولة ويحكمها الغازي عثمان ويحقق الانتصارات العظيمة للدولة العثمانية التي تعيد مكانتها بين الدول المختلفة ويسعى لبناء القلعة ويطرد الأعداء لكن بعد مواجهات دامت لسنوات طويلة، تابعوا السطور التالية لمعرفة المزيد من أحداث المؤسس عثمان الحلقة 151.

المؤسس عثمان الحلقة 151

يستعد عثمان للانطلاق للهجوم على عمران تيكين وأعوانه لكي يشن الحرب الذي ينتظرها كلا الطرفين منذ فترة طويلة، انتهت قصة زواج هوليفرا وارهان بالنسبة لعثمان للحفاظ على الدولة العثمانية وعدم السماح لحدوث أي مخططة جديد، وعلى الرغم من هولفيرا تعشق أورهان كثيراً ولا يوجد أي نية خيانة العهد الذي قطعته مع الغازي عثمان، وتحاول الابتعاد للحفاظ على كيان الدولة العثمانية، وسوف تشهد الحلقة 151 من المؤسس عثمان أحداث مشوقة للغاية، ويحاول عمران تيكين أن يهدد عثمان أما يوافق على شروطه أو يقوم بقطع رأس اورهان ويحاول عمران أن يسيطر على جيش عثمان فهل يجد عثمان مخرج تلك المرة وهذا ما نستمتع به في الحلقة القادمة 151.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم 5

المؤسس عثمان يتم عرضه مرة واحدة في الأسبوع الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت تركيا والمملكة العربية السعودية على شاشة ATV التركية، و يتم نقل المسلسل الخميس على فيديو لاروزا وقصة عشق مترجم باللغة العربية في الساعة 1 بعد منتصف الليل والساعة العاشر مساءً على قناة الفجر الجزائرية، ويرجى العلم أن مسلسل قيامة عثمان يستمر عرضها في شهر رمضان دون توقف وهذا ما تم الإعلان عنه.