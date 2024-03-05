تهنئة رسمية بمناسبة رمضان للاصدقاء والأهل “أهم العبادات في شهر رمضان” الكريم

ننقل تهنئة رسمية بمناسبة رمضان للاصدقاء 1445 بعض الأشخاص مع اقتراب شهر رمضان يبحثون عن فضل شهر رمضان الكريم، شهر رمضان شهر تكثر فيه الطاعات فهو شهر البركات والخير والإحسان ويسعى فيه المؤمنون جاهدين الى التقرب للمولى عز وجل وعمل الخير، فهو أجمل شهور العام وافضلهم ويتبادل فيه المسلمون المحبة والتهاني ويستمتعون بالأجواء الروحانية وصلاة التراويح.

فضل شهر رمضان الكريم

اختص الله هذا الشهر عن غيره من الشهور بكثير من الفضائل المتعددة وهي:

غفران الذنوب قال صلى الله عليه وسلم: (مَن صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ، ومَن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتِسابًا غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ).

هداية القلوب وتقواها، فالهدف من الصوم هو التقوى، وهي تدفع بالمسلم لطاعة المولى وإبعاده عن الذنوب والمعاصي، فيكون الصيام حماية لهم من المعاصي والذنوب وطريقًا للبعد عن المنكرات والشهوات.

الشعور بمراقبة الله تعالى فالصّوم عبادةٌ الله وحخ عز وجل هو الذي يعلم نية العبد بها.

الثواب الكبير يكون يوم ليلة القدر أفضل الليالي، إذ خصها الله سبحانه وتعالى على غيرها، وجعل العبادة في هذا اليوم اجر وثواب عظيم لا مثيل له قال تعالى: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ).

العبادات في شهر رمضان

من أهم العبادات التي يؤديها المسلمون في شهر رمضان الكريم ما يلي:

الصلاة في وقتها، والصلاة في المسجد في جماعةً.

الحرص على قراءة القرآن الكريم وختمه وتدبّره.

إفطار الصائمين وهي من أعظم العبادات في هذا الشهر ويكون أجرها مثل أجر الصائم لا ينقص شيئًا عنهم.

توزيع الصدقات على المساكين والفقراء والزكاة، فهم يحتاجون لذلك في، رمضان.

أداء قيام الليل، والمواظبة على الاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان.

الدعاء في كل وقت وذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من التسبيح والنوافل.

تهنئة رسمية بمناسبة رمضان للاصدقاء والأهل