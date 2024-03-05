“الشبكة والنت وقعو خالص”.. عاجل الان توقف فودافون عن العمل على جميع الهواتف بسبب عطل مفاجيء .. طريقة للتشغيل فورا!!

يواجه عدد من عملاء “فودافون مصر” الشركة الرائدة في مجال الاتصالات النقالة من حيث إجمالي عدد المشتركين مشكلات في استخدام الخدمات الخاصة بالشبكة وذلك نتيجة لخلل أصاب شبكة الهواتف لقد عانى العملاء من انقطاع شبكة فودافون بالكامل وأفاد عدد منهم بتوقف شبكة الجيل الرابع 4G بصورة كاملة كما لجأ المستخدمون إلى منصة تويتر المختصة بالتدوين ، من أجل مناقشة هذه المشاكل لم تفصح شركة فودافون عن تفاصيل المشكلة أو أسبابها كماأنها قدمت رداً للعملاء يقترح طريقة لمعالجة الخلل جاء في رد فودافون مصر للعملاء: “حضرتك عندما تقوم بالبحث اليدوي للشبكات ستجد فودافون 2G و3G و4G، يرجى اختيار الـ2G لمدة دقيقتين ثم تحويلها مجدداً إلى 4G فهذه طريقة ستعمل جيدا معك.

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يرجى اختيار الـ2G لمدة دقيقتين ثم تحويلها مجدداً إلى 4G او استكمال على 2G او 3G فقط سيعمل معك , يمكنك التحويل بين الشبكات من الجيل الرابع إلى الجيل الثاني أو الثالث، وستجد أن الشبكة تعمل بشكل صحيح بعد هذا التغيير، بالإضافة إلى ذلك إذا كنت تعاني من ضعف في إشارة فودافون يجب أن تعرف بأن هناك عدة طرق متوفرة يمكن اتباعها لزيادة قوة الإشارة بكل سهولة كما يمكنك في البداية محاولة إطفاء الهاتف ومن ثم إعادة تشغيله للحصول على إشارة أفضل هذا في الظروف الطبيعية.

تطوير شبكة فودافون مصر

تُعرف شركة ڤودافون مصر بأنها تقوم بتوسيع نطاق خدمات التربل بلاي وتطوير المدن الذكية هذه الخدمات المتقدمة والمتكاملة توفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مختلف خدمات الاتصالات من خلال استخدام تقنية الألياف البصرية “الفايبر أوبتك”كشفت مؤخرا شركة فودافون مصر المتخصصة في مجال الاتصالات عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة تطوير مصر العقارية حيث الهدف من هذه الشراكة هو توفير خدمات الاتصالات المتكاملة التي تشمل الإنترنت والهاتف والتلفزيون المعروفة باسم Triple Playبالإضافة إلى خدمات ذكية أخرى ضمن مشاريع شركة تطوير مصر، وتحديدا في مشروع بلومفيلدز الواقع في منطقة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة.