مسلسل المداح أسطورة العودة الجزء 4 في رمضان 2024 الموعد والقنوات العارضة

الرائج على محركات جوجل منذ أسبوعين هو مسلسل المداح أسطورة العودة الجزء 4 في رمضان 2024 الذي تعلق به الكثير من الجمهور العربي وانجذب إلى متابعته الكبير والصغير، أثبت المداح في جميع المواسم السابقة نجاح يفوق كل التوقعات، وقبل انتهاء كل موسم يطالب الجمهور النجم حمادة هلال أن يقدم جزء جديدة لتعلقهم الشديد بالأحداث

منذ عدة سنوات تم طرح مسلسل المداح وحقق نجاح كبير للغاية وحاصل على عدة جوائز، وفي كل موسم يشعر المتابعين بأن المسلسل يعرض لأول مرة للتجديد في التفاصيل وعدم السير على نفس النمط التقليدي، كما حرص صناع العمل المشاركة في جميع الأجزاء وهذا جزء كبير من نجاح المداح، وأخيراً يعود حمادة هلال السباق الرمضاني بقوة ويكتسح المشاهدات، لذا ترقبوا معنا الفقرات التالية ونتعرف سوياً على تفاصيل جديدة حول مسلسل المداح أسطورة العودة الجزء 4 في رمضان 2024.

مسلسل المداح أسطورة العودة الجزء 4 في رمضان 2024

هناك الكثير من الناس تنجذب لتلك النوعية من المسلسلات التي يوجد بها تشويق وإثارة ويعتبرونها الأعمال الأفضل في رمضان لأنها لا تشهد أي أحداث مخلة وخاصةً بأن شهر رمضان شهر عبادة وحسنات، المداح مسلسل مميز ومن النماذج الناجحة التي تقبلها الجمهور و يتابعونها في شهر رمضان بشكل يومي،

حيث تدور قصة المسلسل حول صراعات الجن مع الإنس ورغبته في السيطرة على الإنسان وتحويله لشخص شيطاني، لكن بالأيمان والتمسك بالدين والعقيدة أكبر نجاة والدوام على الصلاة والاذكار أكبر نجاة من مكائد الجن، وأن الدين هو الحق وينتصر في النهاية على الشر، يعرض مسلسل المداح الموسم الرابع أسطورة العودة فقط على شاشة MBC مصر وعلى منصة شاهد VIP.

أبطال مسلسل المداح أسطورة العودة 4

حمادة هلال.

هبة مجدي.

سهر الصايغ.

فتحي عبدالوهاب.

مي سليم.

حنان سليمان.

خالد سرحان.

دنيا عبد العزيز.

حمزة العيلي.

صفاء جلال.

دياب.

حنان يوسف.

رشدي الشامي.

إخراج: أحمد سمير فرج.

تأليف: أمين جمال.

تردد قناة MBC مصر