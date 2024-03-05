“لولو عايزة ماما ” تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 ” مفهاش اعلانات خالص !

تعد قناة وناسة بيبي من أهم القنوات المفضلة للصغار في البلدان العربية، حيث تقدم محتوى شيق مليء بالاغاني المرحة للأطفال، الأمر الذي جعلها تتصدر مواقع البحث عن تردد قناة وناسة بيبي الجديدة 2024 ، حيث يسعى جميع الآباء والأمهات في اسعاد اطفالهم بشتى الطرق، لذلك يقومون بتنزيل قناة وناسة التي حققت شهرة كبيرة من خلال أغانيها المبتكرة والمميزة التي ادهشت الاطفال بمختلف اعمارهم، وسوف نوضح اليكم اليوم التردد الجديد لقناة وناسة على النايل سات وكيفية ضبط.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

وعلى الرغم من ان قناه وناسه قناة حديثة العهد حيث انتشرت في وقت قصير وحققت نجاحاً كبيراً نسب مشاهدة عالية من بين قنوات الأطفال، حتى أصبحت في المركز الأول من القنوات المحببة والمفضلة لدى اغلب الصغار بداية من عمر عام وذلك لأنها تقدم اغاني تحاكي الواقع بطريقة مميزة ولذيذة مما يساعدهم في تعلم العديد من المهارات والسلوكيات التربوية التي تهدف القناة لتعليمها الاطفال عن طريق الموسيقى والغناء و شخصية لولو المرتبط بها جميع الاغاني على القناة، والتي يأتي أشهرها أغنية(لولو في ورطة/ لا تفتح الباب الا لبابا وماما/ لولو الشطوره /انا عايزه ماما/ شو سرقت شيكا /عالم بم بم/ والأغنية الأشهر واه واه وناسة ).

ضبط تردد قناة وناسة على النايل سات

وتقدم القناة اغاني الاطفال بدون توقف على مدار 24 ساعة وبدون فواصل إعلانية ، لذلك سوف تكون المفضل لدى الاطفال في كل مكان، و يمكنك ضبط تردد قناة وناسة بعد التحديث لعمل القناة بجودة عالية، من خلال التردد التالي:

التردد الخاص بالقناة هو: 11470.

معدل الترميز للقناة: 27500.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

الجودة للقناة هي: HD.

معامل التصحيح الخاص بالقناة هو: 6/ 5.

لاستقبال اشارة القناة قم بالدخول إلى الإعدادات وذلك واضغط على أيقونة” ok ” في الريموت كنترول الخاص بجهازك. وادخل منها على خاصية الثبيتي اليدوي ثم قم بكتابة التردد الجديد للقناة واحفظه عقب تحميل القناة على الفور.