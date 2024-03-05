” زغاريد من هنا للفجر ” فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024.. تعرف علي الشروط ورابط التسجيل

أن البطاقات التموينية للمواطنين التي يتوافر بها للمواطن إمكانية الحصول علي الخبز وبعض السلع التموينية تهم الكثير من الفئات المصرية، لذلك قد نال خبر فتح الباب لإضافة المواليد اهتمام واسع من قبل المواطنين الراغبين في التعرف علي موعد فتح باب إضافة المواليد للبطاقة التموينية والشروط وهذا ما نقدمه اليكم.

فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

أكد المتحدث بأسم وزارة التموين أن الوزارة قد فتحت الباب أمام المتقدمين لتقديم علي أضافة الزوجة الى بطاقة زوجها وإضافة المواليد أيضا منذ العام الماضي 2023.

وباب التقديم مستمر الى وقتنا الحالي ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم وتنطبق عليهم الشروط التسجيل علي موقع الوزارة لتقديم.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

حتى يتمكن الزوج من أضافة زوجته إلى البطاقة التموينية وكذلك إضافة المواليد الجدد فلابد من توافر بعض الشروط التالية:

ألا يتعدى الدخل الشهري لصاحب البطاقة عن 3000 جنيها.

ألا يزيد معاش صاحب البطاقة عن 2500 جنيه.

ألا يزيد عدد الأبناء المطلوب إضافتهم عن فردين.

إذا كانت هناك امرأة معيلة للأسرة سواء كانت أرملة أو مطلقة.

ألا يكون عمر الأبناء الذين ترغب في إضافتها أقل من 4 سنوات.

ألا يزيد عدد الأفراد عن أربع أفراد للبطاقة التموينية.

أن يكون المستفيد من البطاقة التموينية من أصحاب معاش تكافل وكرامة.

رابط التسجيل لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024