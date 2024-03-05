وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024…ماهي أول مادة؟
وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024...ماهي أول مادة؟
أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميًا عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، في خطوة تأتي بعد اجتماع مثمر مع اتحاد طلاب مصر، تم تحديد فترة الامتحانات لتبدأ من يوم 10 يونيو وتستمر حتى يوم 20 يوليو 2024، في إطار الاستعدادات الشاملة لتنظيم دورة امتحانات تضمن النزاهة والعدالة لجميع الطلاب.
إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 بتفاصيله الكاملة
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكشف عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، معلنة عن بدء الامتحانات في 10 يونيو وانتهائها في 20 يوليو، تم تحديد المواد الدراسية وأوقات الامتحانات بدقة لضمان إعطاء الطلاب وقتًا كافيًا للمراجعة والاستعداد، الجدول يشمل فترة إجازة عيد الأضحى من 15-6-2024 حتى 20-6-2024، مما يعطي الطلاب فرصة للراحة والاستجمام قبل استئناف الامتحانات.
|التاريخ
|المادة
|الوقت
|10-6-2024
|التربية الدينية
|9:00 – 10:30
|التربية الوطنية
|11:00 – 12:30
|12-6-2024
|الاقتصاد
|9:00 – 10:30
|الإحصاء
|11:00 – 12:30
|22-6-2024
|اللغة العربية
|9:00 – 12:00
|25-6-2024
|اللغة الأجنبية الثانية
|9:00 – 11:00
|29-6-2024
|الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي)
|9:00 – 12:00
|2-7-2024
|اللغة الأجنبية الأولى
|9:00 – 12:00
|6-7-2024
|الكيمياء (علمي) / الجغرافيا (أدبي)
|9:00 – 12:00
|10-7-2024
|الجيولوجيا والعلوم البيئية
|9:00 – 12:00
|الرياضيات البحتة
|9:00 – 11:00
|علم النفس والاجتماع
|9:00 – 12:00
|13-7-2024
|الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)
|9:00 – 11:00
|17-7-2024
|الأحياء
|9:00 – 12:00
|الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)
|9:00 – 11:00
|الفلسفة والمنطق
|9:00 – 12:00
|20-7-2024
|الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)
|9:00 – 11:00
أسئلة امتحانات الثانوية العامة
مصادر رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن عملية اختيار أسئلة امتحانات الثانوية العامة تتم بدقة وعناية، مع التركيز على التوافق مع نواتج التعلم المرتبطة بالمواضيع الدراسيةـ هذه الأسئلة مصممة لقياس مستويات الطلاب والنواتج التعليمية المتوقعة من كل درس وموضوع داخل المنهج الدراسي، تشدد الوزارة على أهمية تركيز الطلاب خلال المذاكرة على فهم وتحصيل هذه النواتج لتحقيق الأداء المثالي في الامتحانات.