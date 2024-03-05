” أصحي ليغفلوك “.. أعرف نصيب الفرد في التموين لشهر مارس 2024 وأسعار السلع التموينية.. زيادة التموين 100 جنيه

تحاول وزارة التموين جاهدة توفير العديد من السلع الإستراتيجية للمواطنين من حاملي البطاقات التموينية، لذا يزداد بحث المواطنين عن السلع التموينية وخصوصا قبل قدوم الشهر الكريم لتوفير حاجاتهم من السلع الغذائية واليوم سنقدم اليكم معلومات عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس وما هي حقيقة زيادة 100 جنيه.

ما هو نصيب الفرد في التموين 2024

قد قام وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بالإعلان عن نصيب كل فرد من حاملي البطاقة التموينية وذلك قبل قدوم شهر رمضان.

مع العلم أن نصيب الفرد لشهر مارس لم يشهد أي تغيرات كما هو متداول حيث أن نصيب كل فرد 50 جنيهاً حتي البطاقة الأربع أفراد وفي حالة البطاقة الخمس أفراد فأن الفرد الخامس سيحصل على سلع تموينية بقيمة 25 جنيه.

تعرف على نصيب الفرد في التموين لشهر مارس 2024

يحصل كل فرد في البطاقة التموينية على السلع التالية:

زجاجة زيت قدرها 800 ملل بحيث لا يزيد عدد الزجاجات للبطاقة الواحدة عن أربع زجاجات.

كيس سكر وزن كيلو جرام للفرد بحيث لا يزيد عن ستة كيلو للبطاقة الواحدة.

2 كيلو أرز للبطاقة الأربع أفراد فأكثر.

كيلو أرز للبطاقة التي تضم فردين.

أسعار السلع التموينة لشهر مارس 2024

تتنوع السلع التموينيّة التي تقدمها الوزارة بين الزيت والسكر والأرز والفول والمعكرونة وغيرها من السلع الإستراتيجية التي تأتي أسعارها كالتالي:

سعر كيلو سكر معبأ هو 12.60 جنيه مصري.

سعر زيت الخليط حجم 800 مل يسجل سعر 30 جنيهًا.

سعر علبة مرقة الدجاج بوزن 1 وحدة هو 6 جنيها.

سعر 800 جرام من المكرونة هو 14.00 جنيهًا.

سعر كيلوغرام من المكرونة هو 17.5 جنيهًا.

سعر علبة العدس المجروشة وزن 500 جرام هو 21 جنيهًا.

سعر سلعة الفول المعبأ بوزن 500 جرام هو 9.00 جنيه.

سعر كيس دقيق وزن ١ كيلوغرام يبلغ 18 جنيهًا.

سعر سلعة المسلي الصناعي بوزن 800 جرام هو 36 جنيه.

سعر سلعة الشاي الناعم بوزن 40 جرام هو 5 جنيهات.

سعر علبة من صلصة الوزن 300 جرام هو 8 جنيهات.

زيادة التموين 100 جنيه