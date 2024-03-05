تردد القنوات
” أضبطها حالاً ” تردد قناة dmc وتابع مسلسلات رمضان 2024.. وأعرف دلوقتي مسلسلات رمضان علي dmc
تردد قناة dmc
ومع اقتراب قدوم أيام شهر رمضان الكريم بدأ البحث يزداد على تردد قناة دي ام سي وذلك الخريطة الرمضانية المميزة التي تقدمها القناة من مجموعة من المسلسلات الدرامية المتنوعة لذا سنتعرف معا اليوم على تردد قناه بي ام سي دراما على كل من النايل سات عرب سات هذا بالإضافة إلى المسلسلات والبرامج التي تقدمها القناة في السطور القادمة فانتظرونا.
تردد قناة dmc الجديد 2024 على النايل سات
تعتبر قناة دي أم سي من القنوات المصرية المميزة والتي تم إطلاقها في عام 2017 لتقدم محتوى متميز ومتنوع ويأتي تردد القناة كالتالي:
- التردد: 12092
- القمر الصناعي: Nilesat
- معدل الترميز: 27500
- الإستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة dmc الجديد 2024 على العرب سات
للباحثين عن تردد قناة dmc الجديد على القمر الصناعي عرب سات فهو يأتي كالتالي:
- التردد: 11450
- القمر الصناعي: Arab Sat
- معدل الترميز: 27500
- الإستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
مسلسلات رمضان التي سيتم عرضها على قناة dmc 2024
تتنوع مجموعة قنوات dmc لهذا العام في الخريطة الرمضانية والمسلسلات الحصرية التي تقدمها حيث يأتي البرنامج الرمضاني لها كالتالي:
- مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان.
- مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا.
- مسلسل صيد عقارب للفنانة عايدة.
- مسلسل عتبات البهجة الفنان القدير يحيى الفخراني.
- مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي.
- مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن للفنان أحمد مكي.
- مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي.
- مسلسل مسار إجباري ومن أبطاله أحمد داش.
كيفية تنزيل تردد قناة dmc الجديد 2024
- قم بالضغط علي زر القائمة من الريموت كنترول.
- اختار القائمة الرئيسية.
- ثم تختار تحميل التردد ومن القائمة الرئيسية اضغط على تثبيت التردد.
- أدخل البيانات الخاصة بالقناة على حسب القمر الصناعي.
- اضغط على بحث ومن ثم موافق ليتم تثبيت القناة.