شوف اسمك حالاً.. الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024 العراق على منصة مظلتي

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024، يعيش الآلاف من المواطنين في حالة من التوتر والقلق لعدم إعلان نتائج المشمولين حتى الآن، لأن وزارة العمل تتبع معايير أساسية لقبول المتقدمين من فئات الأستحقاق الأولى بالرعاية والذين لا يمتلكون أي سجلات تجارية ولا معاش، الدعم يتم صرفه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد تم صرف 6 دفعات سابقة و تسع وجبات واخر وجدبة في منتصف 2023 والشمول فيها كان أكثر من 901 الف مستفيد، تابعوا معنا لمعرفة رابط الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024

لم يرغب في معرفة كشوفات PDF التي تعلن عنها وزارة العمل بأسماء المشمولين من الدفعة الأخيرة عليكم اتباع الخطوات التالية بمنتهى الدقة

أولاً الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. تظهر الخدمات المتاحة على الموقع. قم بالنقر على الرعاية الاجتماعية. إضافة بيانات المتقدم كاملة. اسم المحافظة التابعة لك. ثم النقر على كلمة استعلم الآن. تظهر النتائج حالة رفعها على الموقع. كما يمكن النقر على تحميل رفع الكشوفات على الجهاز.

موعد اعلان نتائج المشمولين بالدفعة السابعة

إعلان الدفعة السابعة هي الشغل الشاغل لدى المواطنين من الفئة المتعفة، ولذلك يبحثون بدون توقف على مدار 24 ساعة عن موعد الصرف الرسمي، لن يفقد المتقدمين الأمل في الحصول على مستحقاتهم المتأخرة من دعم الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة، وهذا لأن الوزارة لن تفعل ذلك ولا يوجد أي نية لإلغاء، بل تسعة الوزارة بكل جهد لكي تستهدف الفئات المتعففة لكي تتحسن ظروفهم المعيشة لجلب جميع الاحتياجات

ومن المقرر أن تنتهي عملية الفحص بعد عدة أيام قليلة ويبدأ الموازنة المالية لتحويل المبالغ في حساب المشمولين بالدعم الدفعة السابعة قبل نهاية شهر مارس الجاري 2024 وهذا ما صرحت به هيئة الحماية الاجتماعية خلال مداخلة هاتفية على القنوات العراقية الساعات الماضي لذا عليكم الانتظار وسوف ننشر لكم كل جديد.