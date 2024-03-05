“وقت التفاهم انتهى”.. وزارة الكهرباء تحذر المواطنين أصحاب العدادات القديمة سحب + إيقاف العداد فورا في هذه الحالات

في إطار خطة وزارة الكهرباء بتحسين البنية التحتية تقوم بتجديد العدادات القديمة خصوصا في حالة مخالفات اصحاب العدادات القديمة فيتم سحب العداد مع اتخاذ بعض الإجراءات واليوم سنتعرف معا على تحذير وزارة الكهرباء للمواطنين من أصحاب العدادات القديمة مع الحالات التي تتسبب في إيقاف العدادات فورا.

وزارة الكهرباء تحذر المواطنين أصحاب العدادات القديمة

أهابت وزارة الكهرباء المواطنين من أصحاب العدادات القديمة أن يقوموا بالتوجه الى الوزارة بشكل مباشر وذلك في حالة حدوث اي عطل او خلل في عداد الكهرباء.

وذلك حرصا من الوزارة على المواطنين من عدم الوقوع في أي مخالفة قد تعرضهم الى دفع غرامات وسحب العداد القديم.

حالات إيقاف العدادات القديمة من وزارة الكهرباء

أطلقت وزارة الكهرباء تحذير قوي جدا المواطنين من أصحاب العدادات القديمة بسحب العدادات في بعض الحالات المخالفة وهي كالتالي:

في حالة اختراق العداد والتلاعب بأجهزة القياس في العداد.

إذا قام المواطن بالحصول على العداد من خلال التوصيل المباشر.

في حالة قيام المواطنين بتزويد مشتركين اخرين من نفس العداد.

في حالة قيام المواطن بتسجيل عداد كهربائي على اسمه واستخدامه في بعض الاغراض الاخرى الغير مخصصه له.

إذا تم إثبات تلاعب المواطن في معدل الاستهلاك من العداد أو قام بالتغير في التيار الكهربائي.

في حالة هدم المنشأ المتفق عليها لتركيب العداد فيتم سحب العداد فورا.

أهم مشكلات عدادات الكهرباء القديمة