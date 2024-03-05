فرصة متتعوضش.. موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 الشروط والاوراق المطلوبة وفق إدارة التجنيد والتعبئة

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024، حيث أعلنت القوات المسلحة عن قبول دفعة جديدة من حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها مثل الشهادة الأزهرية أو الفنية أو المهنية، حيث يعد التطوع في الجيش هو واجب وطني، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل عن موعد فتح باب التطوع في الجيش والشروط اللازمة والأوراق المطلوبة.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

أعلنت القوات المسلحة عن موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024، حيث أكدت القوات المسلحة بأنه سوف يتم قبول دفعة جديدة من المتطوعين بالجيش المصري، ومن ثم سيبدأ التقديم على التطوع في الجيش المصري لعام 2024، ابتداءً من يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من مارس الحالي، وسوف ينتهي التقديم في يوم الخميس الموافق الرابع من شهر مايو 2024 المقبل.

شروط اللازمة للتطوع في الجيش المصري لعام 2024

أكدت وزارة الدفاع المصرية بفتح باب التطوع في الجيش المصري، حيث يعد التطوع في الجيش المصري هو مسؤولية تجاه الوطن، لذا وضعت القوات المسلحة عدة شروط للالتحاق بالجيش، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم هو ووالديه مصريين الجنسية، دون حمل أي جنسية أخرى.

ومن ثم يكون المتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن الشهادة الإعدادية، أو ما يعادلها.

كما يشترط أيضًا أن يكون المجموع الذي تم الحصول عليه عند الانتهاء من التعليم الإعدادي هو 60%.

ومن ثم يكون عمر المتقدم ما بين 15 عامًا و 25 عامًا.

كما يشترط أيضًا أن يكون طول المتقدم يتجاوز 170 سم.

وكذلك أيضًا اجتياز كافة الاختبارات البدنية والصحية.

ومن ثم يشترط أيضًا عدم الزواج قبل التطوع في الجيش.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في التطوع في الجيش المصري لعام 2024؟

أعلنت القوات المسلحة عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتطوع في الجيش المصري، ومن هذه الأوراق ما يلي: