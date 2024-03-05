الحقي اشتري وخزني قبل نفاد الكمية.. عروض كارفور لشهر رمضان 2024 بتخفيضات تصل لأكثر من 50 % على ياميش وزنية رمضان
تزامنا مع اقتراب الشهر الكريم رمضان المبارك، ارتفعت المعدلات البحث من قبل كافة المواطنين للبحث عن عروض كارفور لشهر رمضان المبارك، حيث تهدف كافة الأسر المصرية لشراء وتخزين احتياجات هذا الشهر من سلعة غذائية ومنتجات أخرى، حيث أن منافذ كارفور التجارية هي من أفضل الهايبرات التي تقدم أفضل العروض و التخفيضات الهائلة، وما اقتراب الشهر الكريم وبمناسبة عيد الأم يسعى لتقديم أفضل المنتجات والسلع والخصومات الهائلة
عروض كارفور لشهر رمضان 2024
والجدير بالذكر أن منافذ كارفور المتعددة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية قامت بإطلاق أقوى العروض والتخفيضات خلال الشهر الماضي فبراير 2024، وتقوم الآن بإطلاق أفضل العروض والتخفيضات لكافة السلع والخدمات الغذائية والمنتجات الأخرى بالخصومات الهائلة من ألبان وجبن وخضروات ولحوم وكافة أقسام المشروبات وغيرها من المنتجات المنزلية، بالإضافة إلى التخفيضات الهائلة لمستلزمات زينة رمضان المختلفة بأنواعها.
مجلة عروض كارفور لشهر رمضان 2024
بناء على أهمية عروض كارفور في شهر رمضان 2024 لدى العديد من المواطنين الذين يبحثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مجلة عروض الشهر الكريم، التي تصل تخفيضات وخصومات لأكثر من 50 % خاصة على ياميش وزينة رمضان، وتتمثل المجلة في العديد من المنتجات التي سنوضح بعضا منها كما يلي:
- يبلغ قيمة زبيب جامبو 99 جنيها بدلا من 119 جنيها.
- يبلغ سعر زبيب أبيض 24 جنيها بدلا من 28 جنيها.
- قيمة بلح شامية البارون مقدار 700 جرام 15 جنيها بدلا من 21 جنيها.
- قيمة عين جمل حلواني 89 جنيها بدلا من 129 جنيها.
- يبلغ قيمة قمر الدين سوري 69 جنيها بدلا من 84 جنيه.
- سعر كركديه 49 جنيها بدلا من قيمة 59 جنيها.
- يبلغ قيمة سوبيا مقدار 400 جرام بسعر 99 جنيه بدلا من 119. قيمة سودانية 29 جنيها بدلا من 39 جنيها.
- يبلغ قيمة عين جمل حلواني 89 جنيها بدلا من 129 جنيها.
- قيمة عين جمل حصى 179 جنيها بدلا من قيمة 239 جنيه.
- يبلغ ثمن بندق مقشر 139 جنيها بدلا من قيمة 199 جنيها.
- يبلغ ثمن تمر سيوة شالي مقدار 700 جرام بقيمة 52 جنيها بدلا من قيمة 69 جنيها.