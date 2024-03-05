” أنهيار شبكة فودافون ” عطل فني يضرب شركة فودافون ويعطل خدمات الاتصال والإنترنت.. توقف خدمات فودافون بشكل مفاجئ

شهدت شبكة فودافون عطل فني كبير ومفاجئ في الساعات الماضية الامر الذي ادى الى توقف خدمات الاتصال والانترنت عن ملايين المستخدمين في مصر بسبب قطع الأنترنت، حيث تعتبر شركة فودافون من أكبر مشغلي خدمات الاتصالات الامر الذي ادى الى شلل العديد من الخدمات الخاصة بشبكة فودافون ولتعرف على تفاصيل حول عطل شبكة فودافون فتابعونا في السطور القادمة.

عطل فني يضرب شركة فودافون

تداول مستخدمي التواصل الاجتماعي شكوى من شبكة فودافون ليتضح أن الشكوى لجميع عملاء شركة فودافون حيث توقفت الاتصالات والانترنت بشكل مفاجئ وبدون ذكر أسباب من الشركه.

والجدير بالذكر أن شبكة فودافون لم تخرج الى الان وتعلن عن أسباب تعطل وتوقف شبكة فودافون أسباب هذا العطل الفني.

أسباب توقف خدمات فودافون بشكل مفاجئ

وعلى الرغم من أن شركة فودافون لم تخرج إلى الآن لتوضيح أسباب المشكلة التي أصابت الشبكة وتسببت في قطع الاتصالات والانترنت للمستخدمين.

إلا أن البعض يرجح ان هذا الامر عطل فني بسبب مشكلة في الكابلات الرئيسية للشبكة.

وهذا العطل الفني الذي ضرب شركة فودافون قد تسبب في إيقاف خدمات الجيل الرابع وتوقف الخدمة عن ملايين المستخدمين في مصر.

حل مشكلة العطل الفني فودافوان