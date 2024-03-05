“سجل دلوقتي من بيتك”رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي

توفر وزارة التضامن الاجتماعي في مصر برنامج معاش تكافل وكرامة لمساعدة العائلات التي تعاني من الفقر، وبحاجة للدعم بغية تحسين أوضاعها الحياتية، ودعم انخراطها في النسيج الاجتماعي في هذا المقال سوف نبين لكم طريقة الاستفسارعن كيفية التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي إضافة إلى الشروط المحددة، والوثائق المطلوبة للتقدم إلى البرنامج.

رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي

لقد أصبحت عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وكذلك التسجيل فيها أمرًا يسيرًا وميسرًا عبر الإنترنت تزوّدكم وزارة التضامن الاجتماعي برابط إلكتروني يمكنكم من الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة بكل سهولة.

كيفية الاستعلام عن رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي

إذا أردت التحقق من أهليتك للحصول على معاش تكافل وكرامة يمكنك معرفة ذلك باتباع الخطوات الموضحة أدناه:

قم بتشغيل متصفح الويب لديك وتوجه إلى الصفحة الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي .

من ثم اضغط على رمز البحث الظاهر في الركن الأعلى الأيسر من الصفحة.

قم بإدخال الرقم القومي المتكون من أربعة عشر خانة الخاص بك في المساحة المحددة لذلك.

ثم اضغط على زر البحث وصبر حتى تحصل على نتائج البحث.

في حال كانت لديك الأهلية للحصول على المعاش ستتمكن من مشاهدة تفاصيله من حيث قيمته، وميعاد استحقاقه للدفع أما إذا لم تتوفر فيك شروط الأهلية فسوف تظهر لك رسالة تعلمك بعدم الأهلية، وتوضح أسباب الرفض.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة

إذا كان لديك الرغبة في التسجيل ببرنامج تكافل وكرامة، ينبغي أن تصطحب معك الوثائق المدرجة أدناه:

يتطلب تقديم نسخة من الهوية الوطنية لك، ولجميع أعضاء عائلتك.

نسخة من وثيقة ميلادك، وأوراق ميلاد جميع أعضاء عائلتك.

نسخة من شهادة الزواج، أو الطلاق، أو الوفاة، وفقاً للظروف المعنية.

صورة من إيصال الكهرباء الخاص بمسكنك.

صورة من وثيقة إثبات الإعاقة التي تخصك، أو تخص أي شخص من عائلتك في حالة وجود إعاقة لديكم.

نسخة من تصديق التوصية المختصة بأطفالك في حال كانوا يتيمي الأبوين.

نسخة من سجل الاعتقال الخاص بأي شخص ضمن عائلتك إذا كان قيد السجن.

وثائق إضافية تبرهن على وضعك الاجتماعي أو المالي.

شروط التقديم في تكافل وكرامة

لفرصة التسجيل في برنامج تكافل وكرامة ينبغي أن تتحلى أنت، وعائلتك بمجموعة من المعايير المحددة:

لا ينبغي أن تعمل في القطاع العام أو الخاص بمرتب تزيد قيمته التأمينية على أربعمائة جنيه شهريًا.

يشترط أن لا تحصل على أي معاش تأميني آخر.

أن تحظى بذرية منذ لحظة الوجود حتى بلوغهم سن الثامنة عشر، وضرورة تسجيل الصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين السادسة والثامنة عشر في مراحل التعليم المختلفة بداية من المراحل الأولية، ولا يختصر ذلك بالتعليم الثانوي، أو التعليم العالي.

يجب عليك تقديم كافة الأوراق المطلوبة التي تثبت شخصيتك ووضعك الاجتماعي والمادي، وذلك يشمل نسخ حديثة من بطاقة الهوية الوطنية بالإضافة إلى نسخ من شهادات الولادة والزواج أو الانفصال أو شهادات الوفاة إذا لزم الأمر.

تسليم فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية وبطاقات الاعتراف بالإعاقة الصادرة عن الهيئات الطبية المعتمدة بالإضافة إلى مستندات أخرى مرغوبة.

يجب أن تنتمي لإحدى الشرائح التي لها الحق في الحصول على المعاش، وتشمل هذه الفئات كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، المصابين بأمراض، الأطفال الذين فقدوا الوالدين، النساء الأرامل، السيدات المطلقات، النساء المتروكات من قبل أزواجهن، والأشخاص الذين يعانون من الفاقة.