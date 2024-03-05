تكنولوجيا

لا تلف ولا تحتار.. “أفضل هواتف سامسونج 2024” لجميع الفئات اختيارات مبتكرة لكل احتياج

لا تلف ولا تحتار.. "أفضل هواتف سامسونج" لجميع الفئات اختيارات مبتكرة لكل احتياج

رودي مصطفىمنذ 4 ساعات
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لا تلف ولا تحتار.. "أفضل هواتف سامسونج" لجميع الفئات اختيارات مبتكرة لكل احتياج

منذ سنوات طويلة، تصدرت شركة Samsung سوق الهواتف الذكية بتشكيلة متنوعة من الأجهزة التي تلبي احتياجات مختلفة للمستخدمين، بغض النظر عن ميزانيتك أو احتياجاتك الخاصة، توفر Samsung هاتفًا يناسبك، قبل اتخاذ القرار، يُفضل التفكير في بعض الأسئلة المهمة مثل، ما هي ميزانيتك؟ ما هي أهمية الكاميرا بالنسبة لك؟ هل تحتاج إلى أداء قوي للألعاب والتطبيقات؟ وما هو الشكل والتصميم المفضل لديك؟

أفضل هواتف سامسونج

مجموعة Samsung الواسعة من الهواتف تضمن تلبية احتياجات كل مستخدم، سواء كنت تبحث عن هاتف ميزانيتي يقدم أداءً جيدًا مثل Galaxy A series، أو كنت تتطلع للتصوير المتميز مع Galaxy S series، أو حتى إذا كنت ترغب في تجربة الابتكار مع هواتف القابلة للطي مثل Galaxy Z Fold.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra يعتلي عرش هواتف سامسونج بمواصفاته الفائقة وأدائه المتميز، مستهدفًا من يسعون خلف الجودة العالية والإمكانيات الاستثنائية دون النظر للتكلفة.

الميزاتالتفاصيل
المعالجSnapdragon 8 Gen 3
الذاكرةحتى 12 جيجابايت رام، حتى 1 تيرابايت تخزين
الكاميراخمس كاميرات: رئيسية 200 ميجا بيكسل، بالغة العرض 12 ميجا بيكسل، مقربة 50 ميجا بيكسل و10 ميجا بيكسل
الشاشةAMOLED 6.8 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز
البطارية5000 ميللي أمبير/ساعة
القلمدعم S Pen
التحديثاتتحديثات النظام لمدة سبع سنوات
السعرحوالي 82,000 جنيه مصري لإصدار 12/256 جيجابايت

Samsung Galaxy S24 Plus توازن الأداء والتكلفة

Samsung Galaxy S24 Plus يستحوذ على اهتمام السوق بتقديمه توازناً مثالياً بين الميزات المتقدمة والسعر المعقول، مؤكداً أن القيمة لا تقاس دائماً بالتكلفة.

الميزاتالتفاصيل
المعالجSnapdragon 8 Gen 3 (أمريكا) / Exynos 2400 (عالمي)
الذاكرةحتى 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت تخزين
الشاشةAMOLED 6.7 بوصة، 120Hz
البطارية4900 ميللي أمبير/ساعة، شحن سريع 45 وات
الكاميرارئيسية 50 ميجا بيكسل، بالغة العرض 12 ميجا بيكسل، مقربة 10 ميجا بيكسل

Samsung Galaxy A54 للفئة المتوسطة بسعر تنافسي

يبرز هاتف Samsung Galaxy A54 كأحد أفضل الخيارات ضمن فئته السعرية، مقدمًا مزايا رائعة بتكلفة تزيد قليلًا عن نصف سعر الهاتف الرائد S24 Plus.

المواصفاتالتفاصيل
الكاميراخلفية ثلاثية، بدون عدسة مقربة، تتميز بدقة ألوان وتشبع معتدل
الشاشةAMOLED، 120Hz، دقة ألوان عالية
البطارية5000 ميللي أمبير/ساعة، شحن سريع 25 وات
المعالجExynos 1380، أداء جيد لكن ليس الأفضل بين المنافسين
التصميمأركان دائرية، حواف نحيفة
السعرحوالي 18,000 جنيه مصري لنسخة 8/128 جيجابايت

 

Samsung Galaxy Z Flip 5 هاتف قابل للطي

Samsung Galaxy Z Flip 5 يمثل طفرة في تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي بتصميمه الرأسي المميز وشاشة Flex Window الخارجية التي توسع نطاق استخدامات الهاتف دون الحاجة لفتحه، مقدمًا تجربة فريدة تجمع بين الأناقة والوظيفية.

الميزاتالتفاصيل
الشاشةAMOLED 6.7 بوصة، Flex Window الخارجية
التصميمقابل للطي رأسيًا، يسهل حمله
الكاميراخلفية مزدوجة العدسات، 12 ميجا بيكسل
المعالجSnapdragon 8 Gen 2، نسخة محسنة
البطاريةلا تدعم يوم كامل من الاستخدام
السعرحوالي 83,000 جنيه مصري لإصدار 12/256 جيجابايت

Samsung Galaxy Z Fold 5 هواتف القابلة للطي

Samsung Galaxy Z Fold 5 يعد الخيار الأمثل لمحبي التكنولوجيا الباحثين عن جهاز يجمع بين فعالية الهاتف ومرونة التابلت.

المواصفاتالتفاصيل
الشاشة الداخليةAMOLED 7.6 بوصة، 120 هيرتز
الكاميراخلفية مزدوجة، عدستين بدقة 12 ميجا بيكسل
المعالجSnapdragon 8 Gen 2 المحسن
البطاريةقوية، مع استهلاك كبير بالشاشة الداخلية
السعرحوالي 90,000 جنيه مصري لإصدار 12/512 جيجابايت

لمن يبحثون عن جهاز مبتكر ومتميز يجمع بين الأناقة والأداء العالي، رغم بعض التحديات الطبيعية التي تواجه الهواتف القابلة للطي، يقدم الهاتف تجربة مستخدم متطورة ومختلفة تلبي احتياجات الحياة العصرية.

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رودي مصطفىمنذ 4 ساعات
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