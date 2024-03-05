لا تلف ولا تحتار.. “أفضل هواتف سامسونج 2024” لجميع الفئات اختيارات مبتكرة لكل احتياج

منذ سنوات طويلة، تصدرت شركة Samsung سوق الهواتف الذكية بتشكيلة متنوعة من الأجهزة التي تلبي احتياجات مختلفة للمستخدمين، بغض النظر عن ميزانيتك أو احتياجاتك الخاصة، توفر Samsung هاتفًا يناسبك، قبل اتخاذ القرار، يُفضل التفكير في بعض الأسئلة المهمة مثل، ما هي ميزانيتك؟ ما هي أهمية الكاميرا بالنسبة لك؟ هل تحتاج إلى أداء قوي للألعاب والتطبيقات؟ وما هو الشكل والتصميم المفضل لديك؟

أفضل هواتف سامسونج

مجموعة Samsung الواسعة من الهواتف تضمن تلبية احتياجات كل مستخدم، سواء كنت تبحث عن هاتف ميزانيتي يقدم أداءً جيدًا مثل Galaxy A series، أو كنت تتطلع للتصوير المتميز مع Galaxy S series، أو حتى إذا كنت ترغب في تجربة الابتكار مع هواتف القابلة للطي مثل Galaxy Z Fold.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra يعتلي عرش هواتف سامسونج بمواصفاته الفائقة وأدائه المتميز، مستهدفًا من يسعون خلف الجودة العالية والإمكانيات الاستثنائية دون النظر للتكلفة.

الميزات التفاصيل المعالج Snapdragon 8 Gen 3 الذاكرة حتى 12 جيجابايت رام، حتى 1 تيرابايت تخزين الكاميرا خمس كاميرات: رئيسية 200 ميجا بيكسل، بالغة العرض 12 ميجا بيكسل، مقربة 50 ميجا بيكسل و10 ميجا بيكسل الشاشة AMOLED 6.8 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز البطارية 5000 ميللي أمبير/ساعة القلم دعم S Pen التحديثات تحديثات النظام لمدة سبع سنوات السعر حوالي 82,000 جنيه مصري لإصدار 12/256 جيجابايت

Samsung Galaxy S24 Plus توازن الأداء والتكلفة

Samsung Galaxy S24 Plus يستحوذ على اهتمام السوق بتقديمه توازناً مثالياً بين الميزات المتقدمة والسعر المعقول، مؤكداً أن القيمة لا تقاس دائماً بالتكلفة.

الميزات التفاصيل المعالج Snapdragon 8 Gen 3 (أمريكا) / Exynos 2400 (عالمي) الذاكرة حتى 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت تخزين الشاشة AMOLED 6.7 بوصة، 120Hz البطارية 4900 ميللي أمبير/ساعة، شحن سريع 45 وات الكاميرا رئيسية 50 ميجا بيكسل، بالغة العرض 12 ميجا بيكسل، مقربة 10 ميجا بيكسل

Samsung Galaxy A54 للفئة المتوسطة بسعر تنافسي

يبرز هاتف Samsung Galaxy A54 كأحد أفضل الخيارات ضمن فئته السعرية، مقدمًا مزايا رائعة بتكلفة تزيد قليلًا عن نصف سعر الهاتف الرائد S24 Plus.

المواصفات التفاصيل الكاميرا خلفية ثلاثية، بدون عدسة مقربة، تتميز بدقة ألوان وتشبع معتدل الشاشة AMOLED، 120Hz، دقة ألوان عالية البطارية 5000 ميللي أمبير/ساعة، شحن سريع 25 وات المعالج Exynos 1380، أداء جيد لكن ليس الأفضل بين المنافسين التصميم أركان دائرية، حواف نحيفة السعر حوالي 18,000 جنيه مصري لنسخة 8/128 جيجابايت

Samsung Galaxy Z Flip 5 هاتف قابل للطي

Samsung Galaxy Z Flip 5 يمثل طفرة في تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي بتصميمه الرأسي المميز وشاشة Flex Window الخارجية التي توسع نطاق استخدامات الهاتف دون الحاجة لفتحه، مقدمًا تجربة فريدة تجمع بين الأناقة والوظيفية.

الميزات التفاصيل الشاشة AMOLED 6.7 بوصة، Flex Window الخارجية التصميم قابل للطي رأسيًا، يسهل حمله الكاميرا خلفية مزدوجة العدسات، 12 ميجا بيكسل المعالج Snapdragon 8 Gen 2، نسخة محسنة البطارية لا تدعم يوم كامل من الاستخدام السعر حوالي 83,000 جنيه مصري لإصدار 12/256 جيجابايت

Samsung Galaxy Z Fold 5 هواتف القابلة للطي

Samsung Galaxy Z Fold 5 يعد الخيار الأمثل لمحبي التكنولوجيا الباحثين عن جهاز يجمع بين فعالية الهاتف ومرونة التابلت.

المواصفات التفاصيل الشاشة الداخلية AMOLED 7.6 بوصة، 120 هيرتز الكاميرا خلفية مزدوجة، عدستين بدقة 12 ميجا بيكسل المعالج Snapdragon 8 Gen 2 المحسن البطارية قوية، مع استهلاك كبير بالشاشة الداخلية السعر حوالي 90,000 جنيه مصري لإصدار 12/512 جيجابايت

لمن يبحثون عن جهاز مبتكر ومتميز يجمع بين الأناقة والأداء العالي، رغم بعض التحديات الطبيعية التي تواجه الهواتف القابلة للطي، يقدم الهاتف تجربة مستخدم متطورة ومختلفة تلبي احتياجات الحياة العصرية.