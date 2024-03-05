“عاجل” عطل فني يتسبب في سقوط شبكة فودافون  في مصر اليوم.. وحل واحد لعودة عملها على هاتفك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوي حول سقوط شبكه فودافون وضعف الشبكة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد حدث ذلك صباح اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، ولم تبين شركة فودافون حتى الآن ما أسباب وجود العطل في الشبكة، حيث أكد أغلب مستخدمي “انا فودافون ” عدم وجود الشبكة على هواتفهم وأنهم لم يتمكنو من إجراء الاتصالات وكذلك قد توقف عمل الإنترنت عبر الهاتف، الأمر الذي أثار حالة من القلق العارم حيث يستخدم شبكة فودافون الملايين من الاشخاص، وسوف نوضح اليكم مزيد من التفاصيل حول العطل الفني في شبكة فودافون.

أسباب سقوط شبكة فودافون اليوم في مصر

وفي ظل التساؤلات الكثيرة حول أسباب سقوط شبكة فودافون عبر هواتف المستخدمين والعطل المفاجئ الذي حدث صباح اليوم في الشبكة، ولم تعلن الشركة او أحد المسؤولين بها عن أسباب تعطل الشبكة وخدمة” انا فودافون” على هواتف المستخدمين، ولكن يمكن توقع أن سبب سقوط الشبكة هو عطل فني في أحد الكابلات الرئيسية للشبكة، وما زال هناك عدد كبير من المستخدمين عبر تويتر ومواقع التواصل الاجتماعية الاخرى منزعجين من هذا العطل الفني، حيث أثر على قدرتهم استخدام الهاتف في اجراء المكالمات او خدمه فودافون كاش.

طريقة تشغيل شبكة فودافون حتى يتم إصلاح العطل

ولم تصدر اي تصريحات حول سبب العطل الرئيسي في الشبكة او ما هو الوقت الذي سوف تعود فيه للعمل الشبكة فودافون للعمل بقوة مرة اخرى عبر هواتف المستخدمين، وقد تبين من الفحص المبدئي أن العطل حدث في شبكة فودافون التي تعمل على G4، ويمكن من اجل التشغيل المؤقت للشبكة عبر هاتفك ان تقوم بتغيير ضبط تشغيل شبكه فودافون وتحويلها من 4G ل 2G او 3G سوف تعود الشبكة للعمل من جديد وذلك كحل بديل حتى يتم تصليح العطل.