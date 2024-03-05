متاح الان.. استمارة تحديث بيانات المتقدمين العقود في تربية نينوي عبر الموقع الرسمي

استمارة تحديث بيانات المتقدمين العقود في تربية نينوي التي أعلنت عنها مديرية التربية في محافظة نينوي، حيث أصدرت المديرية رابطًا جديدًا لكي يتمكن المتقدمين من تحديث بياناتهم الخاصة بتعيينات عقود الخمسين ألف درجة وظيفية سواء معلم أو معلم جامعي أو مدرس، والذين قاموا بالتسجيل عبر رابط وزارة التربية والتعليم، وذلك لكي يتم استكمال عملية الفرز والإعلان عن الأسماء المقبولة، لذلك قامت المديرية بتوفير رابط إلكتروني لتتم من خلاله تحديث البيانات للمتقدمين الذين لديهم أخطاء في التسجيل، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على خطوات التحديث خطوة بخطوة.

استمارة تحديث بيانات المتقدمين العقود في تربية نينوي

تستمر مديرية التربية في نينوي على تسهيل جميع أمور المواطنين المتقدمين للحصول على عقود التعيينات التي أعلنت عنها سابقًا والتي تم التسجيل بها، حيث أعلنت عن استمارة تحديث بيانات المتقدمين العقود في تربية نينوي، التي تعتبر فرصة لتحديث البيانات الخاصة بكل متقدم بدايةً من اليوم الثلاثاء 5 مارس وتنتهي في يوم الخميس 7 مارس المقبل، وأكدت على ضرورة تحديث هذه البيانات لأنها استكمال لاستمارة التقديم، وذلك عن الطريق الدخول إلى رابط استمارة المعلومات الخاصة بالمتقدمين وتحديث البيانات.

شروط تحديث بيانات المتقدمين العقود في تربية نينوي

على كافة المواطنين المتقدمين لتحديث البيانات مراعاة بعض الشروط المحددة التي نوضحها في الآتي: