مبروك.. تحميل pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 spa.gov.iq عبر منصة مظلتي

ينتظر الكثير من المواطنين العراقيين الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق 2024، حيث تقوم وزارة العمل في العراق، بمنح دعم مالي للأسر الفقيرة والمتوسطة التي تستحق الدعم، ومن ثم تقوم الحكومة العراقية بتقديم هذا الدعم تقدمه للمواطنين الذين يستحقون الرعاية، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وذلك من أجل أن يعيش المواطن حياة كريمة، ومن ثم ارتفعت معدلات البحث في الفترة الأخيرة لمعرفة الأسماء التي تم قبولها في الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن توفير رابط إلكتروني، وذلك للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالولوج على الموقع الخاص بمنصة مظلتي، أو الموقع الرسمي للوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

ثم بعد ذلك يتم تحويلك إلى الصفحة الخاصة بهيئة الحماية الاجتماعية.

ومن ثم قم بالبحث في المعلومات التي تتعلق بالرعاية الاجتماعية.

وبعد ذلك قم بالنقر على كلمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

تأكد من كتابة كل البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

وبعد ذلك قم بالنقر على كلمة البحث.

وكذلك أيضًا قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

ثم بعد ذلك قم بكتابة إسمك بطريقة صحيحة كاملًا في الخانة المخصصة.

ثم انتظر لحظات قليلة سوف تظهر أمامك كل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

ومن ثم قم بالضغط على تحميل الكشوفات.

وبعد ذلك قم بالبحث عن أي اسم تريد معرفة إذا كان موجودًا في هذه الكشوفات أم لا.

الشروط اللازمة للاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، ومن هذه الشروط ما يلي: