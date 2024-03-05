تردد القنوات
“شوف أحلى الأغاني وأفضل الاناشيد” استقبل قناة طيور الجنة أطفال 2024 وعيش اللحظة بدون انقطاع وبإشارة عالية
تردد قناة طيور الجنة هو من أكثر الترددات بحثًا في الوقت الحالي، حيث إن القناة تقوم بإذاعة العديد من البرامج الكرتونية والأفلام الطفولية المميزة، إضافة إلى أن القناة كذلك هي من أكثر القنوات الفضائية التي تلقى تفاعلاً كبيرًا من الأطفال وأسرهم في جميع الدول العربية، هذا وأنها حازت على قبول كبير عبر تقديمها لمجموعة مميزة من الأناشيد المتنوعة والجذابة ويمكن وبكل سهولة إستقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة كما سنوضحه لكم في السطور التالية، من اجل أن يتعرف عليها جميع الأطفال والمتابعين للأفلام الكرتونية المميزة.
تردد قناة طيور الجنة كيدز
يمكن وبكل سهولة إستقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة كيدز، وفقًا لما نص على الأتي:-
- التردد الخاص بالقناة يكون 11258.
- القمر الصناعي يكون النايل سات.
- بينما معدل الترميز فهو 27500.
- استقطاب القناة فهو أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
خطوات استقبال قناة طيور الجنة كيدز
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة طيور الجنة كيدز على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للأتي:-
- أن يتم الذهاب إلى إعدادات القناة.
- ومن ثم يتم إدخال التردد الجديد للقناة.
- بعد ذلك يتم تحديد معدل الترميز.
- وإدخال معامل تصحيح الخطأ.
- الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.
- ليتم في النهاية استقبال قناة طيور الجنة على النايل سات بكل سهولة.