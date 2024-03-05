“اضبط فورااا”تردد قناة اون تايم سبورت On Time Sport على النايل سات بأقوى اشارة

يهتم الكثير من الناس في مصر بكرة القدم، ويبحثون بشغف عن قناة مصرية تعرض لهم مختلف الألعاب الرياضية، وقناة اون تايم سبورت On Time Sport تأتي لتلبي احتياجاتهم من خلال تقديم مباريات الرياضات المختلفة سنشرح لكم في هذا المقال تردد القناة لكي تتمكنوا من متابعة كل ما يتعلق بعالم كرة القدم من مباريات، وأخبار يومية.

تردد قناة اون تايم سبورت On Time Sport

تم إطلاق قناة أون تايم سبورت On Time Sport لأول مرة في 2016 بعد تعاون الهيئة الوطنية للإعلام، وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تأمين احتياجات القناة، وبعد ثلاث سنوات تم إنشاء قناة أخرى تابعة للرياضة باسم تايم سبورت في نفس العام مما يمنح المشاهدين الفرصة لمشاهدة كلتا القناتين بجودة عالية.

طريقة إستقبال تردد قناة اون تايم سبورت On Time Sport

لمعرفة كيف يمكنكم استقبال القنوات يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح خانات الإعدادات.

اضغط على خانة التثبيت اليدوي للقنوات.

من ثم ادخل كل ما يخص تردد هذه القناة.

من ثم البحث عن القناة.

بمجرد الانتهاء من البحث، انقر على زر “موافق” لحفظ البيانات.

تردد قناة اون تايم سبورت On Time Sport

تعمل إدارة القناة دائماً على تحسينها بشكل مستمر عن طريق تغيير ترددها، ونقله إلى تردد جديد يمكنها من تحديث جودة الصوت، وهنا الآن التردد الجديد للقناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11862.

الجودة: FEC/SR.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD-HD

الاستقطاب: V.

برامج قناة اون تايم سبورت On Time Sport

تركز هذه القناة على عرض كل ما يتعلق برياضة كرة القدم حيث تقدم أهم المباريات على مدار اليوم يمكنكم متابعة المباريات مجاناً في الدوري الأفريقي، وكأس العالم، وتستضيف القناة خبراء، ومحللين معروفين، وفيما يلي برامج القناة التي تعرض حالياً: