لعبة GTA San Andreas.. طريقة تنزيل لعبة جاتا GTA San Andreas على جميع أجهزة الأندرويد والأيفون

تعد لعبة GTA San Andreas من أكثر الألعاب الإلكترونية التي لها دور كبير في جذب ملايين المتابعين حول العالم، إضافة إلى أن اللعبة يتم إدخال العديد من التحديثات والتطورات المميزة بما يتناسب مع جميع الراغبين في لعبها، وهي ذات مواصفات فائقة للتحميل واللعب بشكل كافة، ويمكن وبكل سهولة تنزيل اللعبة على جميع أجهزة الأندرويد والأيفون، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية تحميل لعبة جاتا سان اندرياس

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتنزيل لعبة جاتا سان اندرياس على أجهزة الأندرويد، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى تطبيق جوجل بلاي.

ومن ثم يتم إدخال اسم اللعبة في خانة البحث “جاتا سان اندرياس”.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

ليتم ظهور جميع الإصدارات الخاصة باللعبة.

اختيار اللعبة وفقًا لأخر إصدار.

يتم تحميلها في النهاية بكل سهولة.

تحميل لعبة GTA San Andreas على الأيفون

ويمكن كذلك تنزيل لعبة GTA San Andreas على أجهزة الأيفون، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-