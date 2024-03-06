زغاريط للصبح.. انخفاض سعر الذهب الآن في مصر الاربعاء 2024/3/6 بمحلات الصاغة

نقدم لكم سعر الذهب الآن في مصر، فمازال المعدن الأصفر مثار اهتمام الكثيرين باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار، وقد شهدت الفترة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الذهب في مصر على الرغم من ارتفاعه عالميًا، وقد استقرت أسعار الذهب اليوم الاربعاء الموافق 6 مارس 2024 بعد الارتفاع الذي لحق أسعاره أمس الاثنين، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

سعر الذهب الآن في مصر

شهد سعر الذهب الآن في مصر استقرارًا ملحوظًا في البورصة، ومن المعروف أن سعر الذهب ف مصر يتأثر بعدة عوامل مثل أسعار الدولار، وكذلك حالة العرض والطلب، وأيضًا سعر الذهب عالميًا وغيرها من العوامل وقد انخفضت أسعاره في الأيام السابقة في مصر عقب صفقة تطوير رأس الحكمة التي تعد من أعظم الصفقات في تاريخ مصر، وعن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 فهي على النحو التالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 3165.7 جنيه مصري للبيع مقابل 3120 جنيه مصري للشراء، وهو من أغلى أنواع الأعيرة سعرًا.

بينما سجل جرام سعر الذهب عيار 21 اليوم حوالي 2770 جنيه مصري للبيع مقابل 2730 جنيه مصري للشراء وهو من أكثر الأعيرة تداولًا بين المقبلين على الزواج في الصعيد.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم حوالي 2374.2 جنيه مصري للبيع مقابل 2340 جنيه مصري للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم حوالي 1851.9 جنيه مصري للبيع مقابل 1825.2 للشراء، وهو يعد من أقل الأعيرة تداولًا في مصر.

أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر

أما عن أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر فهي على النحو التالي:

سجل الجنيه الذهب اليوم حوالي 21.920.0 جنيه مصري.

بلغ سعر 5 جنيه ذهب اليوم حوالي 109.600.0 جنيه مصري.

وصل سعر 10 جنيه ذهب حوالي 219.200.0 جنيه مصري.

وصل سعر 50 جنيه ذهب اليوم حوالي 1.096.000.0 جنيه مصري.

سعر الذهب عالميًا الآن

أما عن سعر الذهب عالميًا فقد ارتفعت أسعار الذهب اليوم عالميًا خلال تعامل البورصة العالمية حيث وصل سعر أونصة الذهب إلى 2116 دولار مقابل 2115 للشراء.