نزلها الآن بصيغة ‏pdf.. قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر الموقع الإلكتروني molsa gov. iq وزارة العمل العراقية في كافة المحافظات

تصدرت أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 محرك البحث الاجتماعي الاستعلام عن موعد إعلان أسماء المقبولين بالوجبة، حيث أصبحت الرعاية الاجتماعية هي حديث الساعة في العديد من محافظات العراق، حيث تسعى الرعاية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين ذات الطبقة المتوسطة والفقيرة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة يمر بها العالم كله.

رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لمعرفة هل تم قبوله ضمن الرعاية الاجتماعية أم لا، لذلك أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية رابط الاستعلام الذي يمكنك الدخول عبر الرابط طبقا للخطوات التالية:

قم أولا للتوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق من هنا. قم بتحديد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. ثم قم بإدراج البيانات المطلوبة على الموقع من كتابة الاسم ورقم الهوية السارية. ثم قم بالضغط على أيقونة بحث. انتظر لحظات وتظهر أمامك نافذة جديدة تضمن قائمة الأسماء المقبولة التي من المفترض تجيد اسمك ويمكنك تحميلها بصيغة pdf.

ما هي شروط استحقاق برنامج الرعاية الاجتماعية العراقية؟

وفقا لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق، تتمثل شروط استحقاق برنامج الرعاية الاجتماعية على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ومقيم بصفة مستديمة في دولة العراق.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

ألا يكون لدى المتقدم ببرنامج الرعاية أصول أو عقارات باهظة الثمن.

يشترط أن يمتلك عائلة الأسرة المقدم أربعة أفراد فأكثر.

متى يتم صرف الوجبة الأخيرة بالرعاية الاجتماعية 2024؟

من المقرر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تعلن الموعد صرف الوجبة الأخيرة خلال الفترة القليلة المقبلة، فضلا عن أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في وقتنا الحالي، من أجل الإعلان عن أسماء المقبولين وموعد الصرف.