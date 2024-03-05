هام وعاجل.. تحديد موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 في مسابقة 18 ألف معلم

يتساءل العديد من المواطنين في جميع المحافظات المصرية عن موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024، حيث يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عقد امتحانات واختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024، وذلك للمرشحين لوظيفة معلم فصل، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإرادة، أنه سيتم عقد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024، وذلك إبتداءً من يوم 4 مارس حتى يوم السبت الموافق 9 مارس الحالي، وذلك للمرشحين في المحافظات التالية “مطروح – الأقصر – الوادي الجديد – البحر الأحمر – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – أسوان”.

الشروط اللازمة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإرادة بعض الشروط الواجب توافرها للتقديم في مسابقة التربية والتعليم، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدمين هو أربعون عامًا.

يجب على المتقدمين إتمام فترة الدراسة وكذلك اجتياز الامتحان بشكل مثالي.

كما يجب أن يخضع المتقدمون للفحص الطبي، وأيضًا اختبار المخدرات الذي تجرية وزارة التربية والتعليم.

كما يشترط أن يكون المتقدم ليس محكوم بأية قضايا تشهير.

ما هي الأوراق اللازمة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم

وضح الجهاز المركزي للتنظيم والإرادة، الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم، ومن هذه الأوراق ما يلي: