الفرحة مش هتسيع المدرسين .. التخصصات المطلوبة في “مسابقة 18 ألف معلم” تبعًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم + المحافظات المشمولة .. هيص ياعم الفرصة جت لحد عندك

بينت وزاره التربية والتعليم جميع ما يخص التخصصات المطلوبة في مسابقة 18 ألف معلم فسوف يُعين مدرسين في مختلف المواد من ضمنها مادة العلوم وكذلك الدراسات الاجتماعية بالإضافة إلى الرياضة واللغة العربية والتربية الفنية وكذلك الحاسب الآلي وذلك للصف الرابع، وكذلك الصفين الخامس والسادس الابتدائي، كما أن ذلك من بين مسابقة 30 الف معلم التي تتم لثالث مرة، وفيما يلي سوف نرفق لكم تخصصات تلك المسابقة وكذلك جميع التفاصيل الخاصة بها.

مسابقة 18 ألف معلم

هناك الكثير من التخصصات المطلوبة في مسابقة 18 ألف معلم من ضمنها التربية الفنية العلوم كذلك اللغة العربية، هذا بجانب الدراسات الأجنبية باللغة الأجنبية، ولكي تستعلم عن موقفك بمسابقة 18000 معلم وأيضا الوظائف الشاغرة للمعلم المساعد فينبغي عليك الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بالوزارة المخصص للاستعلام، ومن الجدير بالذكر أن جهاز التنظيم والإدارة قام بالكشف على أنه سيكون هناك امتحانات في حوالي ثماني محافظات، كذلك أن الجهاز المركزي بين أسماء المحافظات وهي كما يلي:

محافظة أسوان.

محافظه البحر الأحمر.

كذلك محافظه مطروح محافظة قنا.

هذا بجانب محافظه الأقصر.

محافظه الوادي الجديد.

هذا بجانب محافظه جنوب سيناء.

كذلك محافظة شمال سيناء.

موعد عقد اختبارات مسابقة 18 ألف معلم

سيتم تأدية الامتحانات المتعلقة بتلك المسابقة بالمراكز الخاصة بتقييم القدرات التي تتبع كل جهاز، وهذا في اليوم الذي سيوافق الرابع من مارس 2024 إلى التاسع من مارس 2024، ومن المفترض ان يعلن الجهاز عن تلك المسابقة في المحافظات الباقية بمجرد أن ينتهي من الإجراءات الخاصة بالتدقيق.