شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، استقراراً ملحوظاً في مصر في جميع البنوك المصرية وشركات الصرافة، حيث يهتم عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة بالإطلاع على سعر الدولار اليوم في البنك المركزي ، الذي سجل 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 في مصر

كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الاسكندرية حوالي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

فيما سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر حوالي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة فقد سجل 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وأخيراً وصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي حوالي ما يقرب من 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

جدير بالذكر فقد توقفت حركة بيع وشراء الدولار بين المضاربين في السوق السوداء، بعد موجة الانهيار المتتالية، ترقباً لقرارات البنك المركزي والذي أكد عن خفض سعر الدولار رسمياً في البنوك، واستطاعة القطاع المصرفي على تدبير العملة.

وعد أن أعلن البنك المركزي المصري عن تلقيه 10 مليارات دولار من الإمارات وهي قيمة الدفعة الأولى من صفقة “رأس الحكم” وبدأ سعر الدولار أن يشهد انخفاضاً ملحوظاً ليتراجع حوالي 15 جنيه في غصون 4 أيام وذلك بعد أن وصل سعره أكثر من 73 جنيه في السوق السوداء، وقرابة الـ 31 جنيه في القطاع المصرفي.