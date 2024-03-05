متجيش تعيط في الاخر وتقول معرفشي.. وقف الدعم نهائيا عن هذه البطاقات من التموين .. شوف انت منهم ولا لا بسرعه!!

في شهر رمضان، تعد التموينات الشهرية من الأمور الضرورية التي يعتمد عليها الكثيرون لتمكينهم من توفير احتياجاتهم الأساسية ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي تحرم من الحصول على تلك التموينات، مما يجعلهم في موقف صعب خلال هذا الشهر المبارك في هذا المقال، سوف نتناول 7 حالات محرومة من التموين في شهر رمضان، وسنقدم بعض التوجيهات حول كيفية التعامل مع هذه الحالات.

وقف الدعم عن بطاقة التموين

تم اتخاذ هذا القرار استجابة لعدد من الطلبات المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب وأيضا من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى مديريات التموين في جميع أنحاء البلاد، تهدف هذه الخطوة إلى توضيح أسباب حذف البطاقات التموينية من نظام الدعم، وقد تم التنسيق مع شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات لضمان توفير معلومات دقيقة وشافية حول هذه الأسباب.

اسباب حذف الدعم من البطاقة

هذا واليكم اسباب حذف الدعم من البطاقة التموينية عن المواطنين