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متجيش تعيط في الاخر وتقول معرفشي.. وقف الدعم نهائيا عن هذه البطاقات من التموين .. شوف انت منهم ولا لا بسرعه!!
في شهر رمضان، تعد التموينات الشهرية من الأمور الضرورية التي يعتمد عليها الكثيرون لتمكينهم من توفير احتياجاتهم الأساسية ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي تحرم من الحصول على تلك التموينات، مما يجعلهم في موقف صعب خلال هذا الشهر المبارك في هذا المقال، سوف نتناول 7 حالات محرومة من التموين في شهر رمضان، وسنقدم بعض التوجيهات حول كيفية التعامل مع هذه الحالات.
وقف الدعم عن بطاقة التموين
تم اتخاذ هذا القرار استجابة لعدد من الطلبات المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب وأيضا من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى مديريات التموين في جميع أنحاء البلاد، تهدف هذه الخطوة إلى توضيح أسباب حذف البطاقات التموينية من نظام الدعم، وقد تم التنسيق مع شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات لضمان توفير معلومات دقيقة وشافية حول هذه الأسباب.
اسباب حذف الدعم من البطاقة
هذا واليكم اسباب حذف الدعم من البطاقة التموينية عن المواطنين
- تعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجويف.
- في حالة عدم صرف البطاقات التموينية لفترة تزيد عن 6 أشهر.
- إذا تم ضبط البطاقات التموينية أكثر من مرة لدى متاجر التموين أو المخابز المحلية.
- إذا تم إيقاف بطاقات التموين بقرار قضائي.
- يتم إيقاف بطاقات التموين بناءً على طلب من أصحابها عبر خدمة إيقاف البطاقة التموينية.
- يتم إيقاف بطاقات التموين بقرار وزاري.
- بطاقات تم حذفها بالخطأ عبر بوابة مصر الرقمية.