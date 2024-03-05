متى سيتم توزيع الدفعة ال 76 لحساب المواطن؟ تقدم “خدمة المستفيدين” التوضيحات اللازمة

اوضح البرنامج الوطني لحساب المواطن عبر منصته الإلكترونية الرسمية على أنه سيقوم بتوديع المبلغ الخاص بالدفعة السادسة والسبعين للمستفيدين في شهر مارس للعام 2024، وذلك قبل قدوم شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ، كما تم الكشف عن نتائج التقييمات الخاصة بالأهلية الخاصة بتلك الدفعة ضمن الدورة الجديدة لها، ويمكن للأشخاص المستوفين للشروط معرفة نتائج الأهلية من خلال المنصة الإلكترونية أو عبر استعمال التطبيق الرسمي للبرنامج،تابع معنا.

موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطن

أعاد برنامج “حساب المواطن” التأكيد عبر منصته الإلكترونية الرسمية على “تويتر”، استجابة لاستفسار أحد المستفيدين حول الأهلية، أن المنحة المالية المقررة لشهر مارس لم تُصرف بعد ومع ذلك أوضح البرنامج أنه إذا تم نزول المستفيد ضمن القائمة المؤهلة للدفعة الحالية، فسيتم إيداع المبلغ المستحق في حسابه البنكي في اليوم العاشر من شهر مارس.

يتوقع قيام البرنامج بتوزيع المبالغ المستحقة للمنتسبين في يوم الأحد الموافق للعاشر من مارس، وهو يصادف يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان للعام 1445 هجري، كما يوفر البرنامج أداة يمكن للمستفيدين استخدامها للاستعلام عن حجم المبالغ التي يحق لهم الحصول عليها.

مدى حقيقة عودة توزيع بدل غلاء المعيشة خلال شهر رمضان لعام ١٤٤٥ هـ؟

تم في السابق صرف بدلات تكاليف المعيشة بناءً على أمر صدر من الملك سلمان، والذي يحمل لقب حامي الحرمين الشريفين، إلا أن هذا الدعم قد توقف مؤخرًا، ونظرًا لتصاعد الأسعار يأمل الكثير من المواطنين في استئناف صرف البدل وفي سياق توضيح الأمر، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه لا يوجد نية لاسترداد صرف بدلات تكاليف المعيشة في شهر رمضان القادم، مؤكدة على أن هذه الدعم قد توقف بشكل قاطع منذ نهاية العام 2020 بناءً على تعليمات القيادة، ونوهت الوزارة إلى أن أي قرارات جديدة تخص هذا الموضوع سيتم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة.