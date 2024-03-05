هام وعاجل.. وزارة التربية والتعليم توضح حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان المبارك 2024

يبحث العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلا شهر رمضان المبارك، حيث أنه قد تم تداول هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا سنتعرف على صحة هذا الخبر وقرار وزارة التربية والتعليم بخصوص الغياب في شهر رمضان.

حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان

أكدت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية في بيان رسمي عن أنه لا صحة لخبر رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، كما أنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، كما أن الوزارة شددت على انتظام الدراسة في جميع المدارس الموجودة في جمهورية مصر العربية، وسوف يتم تسجيل الخضور والغياب بشكل إلزامي لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وذلك حفاظًا على انتظام سير العملية التعليمية، حيث وضحت أيضًا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حالة غياب الطلاب دون أي عذر.

التواصل مع وزارة التربية والتعليم

قامت الحكومة المصرية بمناشدة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة قبل نشر الخبر، كما أنه يمكن التواصل مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات قبل نشرها، حيث أن عدم التحري قبل نشر المعلومات يؤدي إلى إثارة الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور، كما وضحت الحكومة أنه يمكن للمواطنين التواصل مع وزارة التربية والتعليم عبر الموقع الرسمي الخاص بها في حالة وجود أي شكاوي أو استفسارات، وأيضًا في حالة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات خاطئة فيرجى إرسال رسالة عبر أرقام الواتساب للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء وهذه الأرقام هي (01155508688 – 01155508851).