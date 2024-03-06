كل عام وانتم بخير.. تحديد موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2024

ننشر لكم موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2024، أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك شهر الخير والطاعات والقربات، وتعد صلاة التراويح من أجمل الطاعات التي يؤديها المسلمون في شهر رمضان كما أن لها فضل عظيم عند الله تعالى، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2024

يتساءل الكثيرون عن موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2024، وسوف تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان المبارك يوم 29 شعبان 1445، الموافق 10 مارس 2024، وفي حالة ثبوت الرؤية يبدأ شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وسوف تبدأ صلاة التراويح اعتبارًا من ليلة صيام شهر رمضان المبارك، ووفقًا للحسابات الفلكية يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الإثنين الموافق 11 مارس وبالتالي تصبح أول صلاة التراويح بعد عشاء يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024.

مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان

وفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك يكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، أول أيامه سوف يوافق يوم الإثنين 11 مارس 2024 ويعد هذا اليوم أقل يوم في ساعات الصوم حيث تصل إلى 13 ساعة و 18 دقيقة، أما آخر أيام رمضان فلكيًا سيكون يوم الثلاثاء الموافق 30 رمضان 1445 و 10 إبريل 2024 ويعد ذلك اليوم أطول يوم في ساعات الصوم حيث يصل إلى 14 ساعة و14 دقيقة، أما عن مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان المبارك فهي على النحو التالي:

موعد أذان المغرب الساعة 6.01 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7.18 مساءً.

موعد السحور الساعة 2.23 صباحًا.

موعد الإمساك الساعة 4.23 صباحًا.

صلاة الفجر الساعة 4.43 صباحًا.

فضل صلاة التراويح

يزخر شهر رمضان المبارك بالعديد من الروحانيات والعبادات، ومنها صلاة التراويح التي قال عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ” من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه”، فشهر رمضان شهر الخير ومضاعفة الحسنات فالركعة في رمضان تعادل ألف ركعة في غيره.