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“برابط مباشر” خطوات الاستعلام عن كارت الخدمة المتكاملة 2024 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي
تقوم الدولة بتقديم المساعدة للذين يعانون من الإعاقة في كثر التساؤل عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمة المتكاملة 2024، والذي هو كرت يتم إنشائه وتسليمه لذوي الإعاقة، حيث يوفر لهم خدمات كثرة تساعد في تحسين حياة أصحاب الهمم وال من المواطنين المصريين.
كيفية الاستعلام عن كارت الخدمة المتكاملة
عند التقديم على كارت الخدمات المتكاملة عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي لابد من إثبات الإعاقة عن طريق الكشوفات والمستندات الحكومية التي تثبت ذلك، وبعد ذلك نقوم بالبحث عن كيفية الاستعلام عن الطلب إذا كان بالموافقة أو بالرفض عن طريق الخطوات التالية:
- قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء موقع إلكتروني يمكن الدخول واستعلام من خلاله،من خلال إدخال البيانات الشخصية الخاصة بصاحب الإعاقة.
- ثم ادخال الرقم السرى للحالة.
- ثم الضغط على أيقونة الاستعلام.
- وبعد ذلك يتم إعطاء موعد لظهور النتيجة والذي وعادةً لا يزيد عن ١٤ يوم.
ما هى مميزات كارت الخدمة المتكاملة
عند الحديث عن كارت الخدمة نتساءل ماذا يمكن أن نحصل من مزايا أو خدمات عندما نحصل عليه، وهذا ما سوف نوضحه في السطور التالية:
- الحصول على اشتراك في المواصلات العامة بشكل مخفض جدًا.
- يتم تخصيص خمسة في المئة من وظائف الشركات الحكومية من أصحاب الإعاقات.
- دمج أصحاب الهمم العالية في الجامعات والمدارس.
- يمكنك الحصول على أكثر من معاش في وقت واحد.
- يمكنه أن يحصل على سيارة ويتم إعفاء من الضرائب.