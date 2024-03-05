“يا عم هيا دي الأخبار الحلوة”.. كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي + لينك الاستعلام .. هيصوا قبضكوا هيزيد!!

يريد الأشخاص معرفة طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، ومن الجدير بالذكر أن برنامج تكافل وكرامة تم إطلاقه من جانب الحكومة المصرية وذلك لتحسين مستوى المعيشة ويتم منحه للأشخاص الأكثر احتياجا كذلك أن ذلك البرنامج يوفر الحماية الاجتماعية للمواطنين الذين يحصلون عليه، ومن الجدير بالذكر أنه كما قلنا يتم البحث بشكل مستمر من جانب الأشخاص حول كيفية الاستعلام عن صرف هذا المعاش، كذلك يرتفع البحث من جانبهم حول رابط الاستعلام أيضا وفيما يلي سوف نتعرف على التفاصيل.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

بينت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك رابط إلكتروني من خلاله يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة فلن تكون بحاجة لأن تذهب لمكان حتى تستعلم عن ذلك المعاش من المقر الرئيسي للوزارة، ومن الجدير بالذكر أنه بإمكان ما يقرب من حوالي 22 مليون مواطن أن يستفيدوا من هذا الدعم المقدم من ذلك البرنامج وهو يتضمن حوالي 5.2 مليون أسرة فيتم تخصيص ميزانيه بحوالي 41 مليار جنيه مصري.

رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة يكون من بين برامج الدعم التي تقدم للمواطنين الذين يكونوا بحاجة للدعم، ومن المعروف أن وزارة التضامن الاجتماعي قد بينت أنه يمكن الاستعلام عن تلك المعاشات بشكل إلكتروني باتباع التالي: