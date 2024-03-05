“لولو الشطورة رجعت” تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 Wanasa tv على النايل سات وعرب سات وفرحي أطفالك

قناة وناسة هى قناة اطفال مميزة وممتعة تقدم محتوى يخدم الأطفال من سن سنة حتى سن ثلاثة عشر عام، وذلك لما تحتويه من برامج تعلمية بطريقة بسيطة بالنسبة لأساسيات تدريس الأطفال في مرحلة الحضانة، كما أنها تقدم محتوى دينى جيد وبسيط من تلاوة آيات القرآن والسور القصيرة من القرآن الكريم ولأنها محببة بالنسبة لنا كبار وصغار يجعلنا نبحث عن تردد قناة وناسة الجديد 2024.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة وناسة، لاسيما الأفراد الذين لديهم أطفال، وهذا التردد هو:

تردد قناة وناسة على نايل سات

تردد قناة وناسة 11430.

الاستقطاب العمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 6/5.

تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد قناة وناسة 11270.

الاستقطاب راسي.

معدل الترميز 27500.

معدل التصحيح الخطأ 3/4.

مميزات برامج قناة وناسة

تمتلك قناة وناس الكثير من المميزات التي تجعلها الاختيار الأول لدى الكثير من الأشخاص، وتلك المميزات مثل:

تنوع البرامج التي تعرض على قناة وناسة.

يوجد بها تنوع في الأغاني.

تعرض بعض البرامج التعليمية والحركات الرياضية.

تهدف إلى تعليم القيم الأخلاقية عن طريق الأغاني وتوصيلها بشكل مبسط وسهل للأطفال.

تنمية عقول الأطفال ودفعهم لاكتشاف مدارك الأمور.

تشجيع الصحة البدنية لدى الأطفال، وحثهم على ممارسة الرياضة، من خلال الحركات الرياضية التي تعرضها.

برامج قناة وناسة 2024

تقدم قناة وناسة 2024 مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، تشمل:

برامج الرسوم المتحركة:

سالي.

المحقق كونان.

دروب ريمى.

العنكبوتة شينا.

عائله عمر.

برامج الأغاني:

أناشيد وناسه.

الأصدقاء.

النجوم الصغار.

برامج المنوعات:

ونا.

مين فينا.

العائلة السعيدة.

برامج أخرى: