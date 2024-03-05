مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15 مترجمة بجودة HD على تردد قناة الفجر الجزائرية وقصة عشق

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15 من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل العديد من المشاهدين في كل مكان داخل الوطن العربي ليس فقط في تركيا، حيث حاز ذلك المسلسل على شهرة كبيرة للغاية في كل مكان وذلك بسبب عرضه لقصة تاريخية اسلامية ينتظرها العديد من المشاهدين ويرغبون في متابعة الأحداث لحظة بلحظة، لذلك يتساءل عدد كبير من المشاهدين عن موعد عرض والقنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقه 15 وذلك ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، فتابعوا معنا.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 15

نال مسلسل صلاح الدين الأيوبي على شهرة كبيرة منذ عرضه في تركيا في فترة قصيرة للغاية وذلك جعل المشاهدين والمتابعين وكذلك محبي المسلسلات التاريخية في معرفة موعد العرض للحلقة 15 من المسلسل وذلك عقب الأحداث الشيقة التي حدثت في الحلقة 14 والتي جعلت العديد من المشاهدين ينتظرون نزول الحلقة الجديدة بفارغ الصبر، حيث يتم عرض المسلسل يوم الاثنين من كل أسبوع على قناة TRT التركية، كما يتم عرضه يوم الثلاثاء على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد:- 11034.

معدل الاستقطاب:- افقي.

معدل التصحيح:- 5/6.

معدل الترميز:- 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

كما يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي عرب سات.

التردد:- 11034

معدل الترميز:- 27500

معامل تصحيح الخطأ:- 5/6

معدل الاستقطاب عمودي.