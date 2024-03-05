رسميا الان.. تحديد موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم المصرية 2024 والشروط المطلوبة للتقديم بتعين 18 الف معلم
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن التقديم على المسابقة التي طرحتها للتعيين، حيث أن العديد من المواطنين يسأل عن موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024، لهذا أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الموعد والشروط المطلوبة للتقديم على المسابقة، وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال.
موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024
قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن عقد امتحانات للمواطنين المتقدمين لوظيفة معلم فصل في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولهذا يسأل البعض عن موعد الاختبارات، لهذا أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنه من المقرر أن تكون اختبارات معلم فصل في الفترة من الرابع من شهر مارس لحتي التاسع من شهر مارس الجاري.
شروط مسابقة التربية والتعليم 2024
لكي يمكن للمواطنين التقديم على مسابقة التربية والتعليم لعام 2024، فلابد من توافر الشروط التي وضحتها الوزارة، وهذه الشروط هي:
- يتم اختيار المواطنين المقبولين تبعًا لمكان الإقامة والمحافظة، ولا يجوز نقل أو ندب المعلمين بين الإدارات التعليمية أو المديريات.
- كما يجب ألا يتعدى سن المتقدم عن أربعين عامًا، وهذا اعتبارًا من يوم تاريخ نشر التفاصيل.
- كما يجب أن يكون المواطن المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.
- يشترط أيضًا أن يكون المواطن المتقدم ذو سيرة طيبة وسمعة حسنة.
- يجب على المتقدم أن يجتاز الاختبارات المطلوبة لشغل الوظيفة، بالإضافة إلى الفحص الطبي واختبار المخدرات.
- من الشروط أيضًا ألا يكون لديه سوابق جنائية أو حكم بحبس بسبب جريمة تتعلق بالشرف والأمانة.
- يجب على المواطن المتقدم تقديم الطلب في المحافظة التي يقيم فيها.