رسميا الان.. تحديد موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم المصرية 2024 والشروط المطلوبة للتقديم بتعين 18 الف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن التقديم على المسابقة التي طرحتها للتعيين، حيث أن العديد من المواطنين يسأل عن موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024، لهذا أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الموعد والشروط المطلوبة للتقديم على المسابقة، وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن عقد امتحانات للمواطنين المتقدمين لوظيفة معلم فصل في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولهذا يسأل البعض عن موعد الاختبارات، لهذا أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنه من المقرر أن تكون اختبارات معلم فصل في الفترة من الرابع من شهر مارس لحتي التاسع من شهر مارس الجاري.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

لكي يمكن للمواطنين التقديم على مسابقة التربية والتعليم لعام 2024، فلابد من توافر الشروط التي وضحتها الوزارة، وهذه الشروط هي: