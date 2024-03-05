مبروك للجميع.. تحميل أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية 2024 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية 2024 في محافظة المثنى بالعراق، وذلك بعد إعلان مديرية التربية بالمحافظة عن الانتهاء من فرز الكشوفات والتدقيق الإلكتروني لجميع أسماء المتقدمين، حيث تتوالى كافة المحافظات بالدولة في إعلان جميع المقبولين والمستبعدين في تعيينات وزارة التربية والتعليم العراقية بعد أن أعلنت من قبل عن فتح باب التعيين لـ 50 ألف درجة وظيفية لمدة عقد ثلاثة سنوات براتب يصل إلى 300 ألف دينار، لذلك كثرت معدلات البحث في الساعات الأخيرة عن أسماء المقبولين للتعيين، وفيما يلي نوضح أهم التفاصيل الهامة.

أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية 2024

أعلنت مديرية التربية عن إطلاق أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية 2024 والتي تتم صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس الجاري، والتي تتضمن جميع الأسماء المقبولة والمستبعدة أيضًا، وذلك بعد أن فوضت وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات في تحديد عدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها كل محافظة لسد العجز في جميع المدارس الملحقة بها، كما منحت الوزارة كامل التفويضات لمراجعة جميع الطلبات التي تم تسجيلها من قبل الراغبين بالتعيين، في وزارة التربية العراقية، لذلك تقوم كل محافظة بعد الانتهاء من فحص وفرز الطلبات بإطلاق رابط إلكتروني يشمل كافة الكشوفات.

رابط أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية 2024

وفرت مديرية التربية رابط إلكتروني ليتمكن من خلاله المواطنين للإطلاع على أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية، حيث يمكنك من خلال الخطوات التالية الحصول على كشوفات pdf للأسماء: