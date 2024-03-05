لينك مباشر للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

يبحث العديد من المواطنين في العراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حيث لم يتم الإعلان عن هذه الأسماء بعد ولم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عنها، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الأيام المقبلة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وسنوضح لكم مقالنا كيف يمكنكم الاستعلام عن كشوف أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة لهذا العام، فتابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة أصبحت من أكثر المواضيع بحثًا عبر وسائل التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة، خاصًة بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن فتح باب التقديم للحصول على الدعم الإجتماعي، ولكن يجب على المواطنين توفير الشروط المطلوبة للحصول على هذه الوجبة.

أعلنت وزارة العمل أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أسماء المستفيدين من الرعاية الإجتماعية في الوجبة السابعة عبر موقعها الإلكتروني ومنصة مظلتي، وسيتم رفع الكشوف على هذه المنصات ليتم صرف الدعم المقرر للمستفيدين وفقًا لعدد أفراد الأسرة ووفقًا للشروط التي وضعتها الوزارة سابقًا.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة لعام 2024

يمكنكم متابعة الخطوات التالية للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية:

قم بالوصول إلى موقع وزارة العمل من هنا التابعة للشؤون الإجتماعية العراقية.

أدخل رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمامك بشكل صحيح.

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

حدد أسماء المستفيدين من الرعاية الإجتماعية لعام 2024.

حدد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح في الحقول المخصصة لها.

انقر على أيقونة تحميل الكشوفات بصيغة PDF.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة من خلال منصة مظلتي