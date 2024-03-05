منحة 300 دينار المقدمة من الحكومة التونسية لدعم الفئات المحتاجة.. إليكم الشروط وخطوات التقديم

إليكم المعلومات الكاملة حول منحة 300 دينار التونسية، فهي إحدى المبادرات المهمة التي قد أعلنت عنها الحكومة في تونس والتي تستهدف تحسين جودة حياة المحتاجين والفئات والمتأثرة بالظروف الاقتصادية الصعبة، وذلك من أجل تخفيف العبء المالي عليهم، وفيما يلي من الفقرات سنلقي نظرة على شروط التقديم لهذه المنحة إضافة إلى كيفية التقديم.

الشروط والفئات المقبولة في منحة 300 دينار

أعلنت وسائل الإعلام التونسية عن بدء التسجيل في منحة الـ 300 دينار التونسية، مع قبول جميع الأشخاص الذين يستوفون شروط المنحة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

لا يجب أن يكون الدخل الشهري للفرد المتقدم يتجاوز 180 دينار

يجب ألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً أو في القطاع الخاص

يجب أن يكون المتقدم غير قادر على تحمل التكاليف التعليمية

يتعين على المتقدم أن يكون مسجل في قوائم الوكالة التونسية للتأمينات الاجتماعية

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنحة مقتصرة على حاملي الجنسية التونسية، كما يتعين على المتقدم أن يكون مقيماً في تونس.

شرح خطوات التقديم في منحة 300 دينار لسنة 2024 في تونس

ليتمكن المتقدم المستوفي الشروط المذكورة في الفقرة الماضية من التقديم على منحة الدعم بقيمة 300 دينار للفئات المجتمعية المحتاجة لعام 2024، فعليه القيام باتباع الخطوات الموضحة في السطور التالية:

ينبغي الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني المخصص لوزارة الشؤون الاجتماعية يجب إنشاء حساب شخصي جديد على الموقع في حال عدم وجود حساب مسبق قم بتسجيل الدخول للموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الجديدة قم باختيار خيار “منحة 300 دينار تونسي” قم بتعبئة الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات الشخصية الخاصة بك في الحقول المخصصة قم برفع كل الوثائق والمستندات المطلوبة

يتبقى عليك التأكد من صحة البيانات المدخلة قبل أن تضغط على زر تقديم الطلب.