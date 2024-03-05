100 دينار بمناسبة شهر رمضان الكريم.. إليكم كامل المعلومات حول منحة المملكة الأردنية الهاشمية لمحدودي الدخل

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن صرف منحة لمحدودي الدخل بمناسبة شهر رمضان الفضيل لعام 2024، وهي المكرمة الملكية التي تهدف إلى مساعدة الأسر في تحمل الأعباء المالية، وتم فتح باب التسجيل للمنحة حالياً، لكن يجب توافر بعض الشروط للتأهل إليها، وسنتعرف على شروط التقديم على المكرمة الملكية الأردنية في هذا المقال بالإضافة إلى طريقة التسجيل خطوة بخطوة، فإليكم التفاصيل.

شروط الحصول على منحة المكرمة الأردنية لرمضان 2024

هناك عدة شروط يجب توافرها للحصول على المكرمة الملكية الأردنية بقيمة 100 دينار، وسنتعرف عليها كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل أو عاطلاً عن العمل

يجب ألا يكون لدى المتقدم أي عقارات أو سجلات تجارية حالية

يجب عدم حصول أسرة المتقدم على أي دعم مالي سابق

يتطلب من المتقدم تقديم شهادة توضح الحالة الاجتماعية الخاصة به، بالإضافة إلى مستند يوضح عدد أفراد أسرته

يمنع استخدام المكرمة الملكية الأردنية للإنفاق في الاستثمار أو الترفيه

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنحة مقتصرة على حاملي الجنسية الأردنية، كما يجب على المتقدم أن يكون مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية لآخر ثلاثة أشهر على الأقل.

خطوات التقديم على المكرمة الملكية من صندوق المعونة الوطني الأردني

أعلن صندوق المعونة الوطنية الأردني عن فتح باب التسجيل في المكرمة الملكية عبر موقع تكافل، وسنتعرف الآن على الخطوات اللازمة:

يبدأ الأمر بالدخول إلى الموقع الرسمي لتكافل بعد ذلك، يتعين على المستخدم إنشاء حساب جديد عن طريق الضغط على زر “تسجيل مستخدم جديد” يتبع ذلك الضغط على خيار التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية عليك الآن تعبئة الاستمارة الإلكترونية بجميع البيانات المطلوبة بعد ذلك، قم بالضغط على زر “إرسال”

يذكر أنه سيتم مراجعة الطلب من قبل الموظفين وفي حال الموافقة سيتم إرسال رسالة نصية على رقم هاتف المتقدم لتأكيد الطلب.