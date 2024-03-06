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“𝕌𝕄𝔹ℝ𝔼𝕃𝕃𝔸 الدفعة السابعة” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة رابط مباشر للاستعلام عن الكشوفات فور نزولها
من المتوقع أن تعلن الجهات المختصة في العراق عن دعم الرعاية الاجتماعية في وجبتها الأخيرة 2024، وهذا ما ينتظره عدد كبير ر من المواطنين، وتقدمه الحكومة في العراق لمواطنيها الأشد حاجة وفقراً دعما منها لمساعدتهم على مواكبة ظروف الحياة الصعبة، ويتم تحميل اسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة من الرعاية عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية أو عبر منصة مظلتي الإلكترونية.
كيفية الإستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
أوضحت الحكومة العراقية خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق للوجبة الأخير فور ظهورها، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:
- يتم الدخول عبر موقع منصة مظلتي الالكترونية من هنا .
- يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم ورقم هويته الوطنية.
- تحديد الوجبة أو الدفعه المراد الاستعلام عنها.
- ثم النقر على زر الإستعلام، وسوف تظهر نتائج الوجبه الاخيرة ويمكنك تحميلها كـ pdf .
شروط الحصول على وجبة الرعاية الاجتماعية الاخيرة في العراق
لينك مباشر للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella
- من المهم ألا يتراوح عمر المتقدم عن العمر المذكور وهو من الثامنة عشر سنة وحتى الستين سنة.
- يجب أن يكون للمتقدم الجنسية العراقية.
- كما يجب أن يكون المتقدم متواجد ومقيم بشكل دائم في دولة العراق.
- يجب تقديم كافة الأوراق المطلوبة التي أعلنت عنها الوزارة.
- يجب ألا يمتلك المتقدم ايه حسابات بنكية أو ممتلكات.
- يلزم ألا يزداد عدد أفراد أسرته عن أربعة أفراد.
- كما يجب ألا يكون له أي سجلات تجارية.