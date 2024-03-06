“𝕌𝕄𝔹ℝ𝔼𝕃𝕃𝔸 الدفعة السابعة” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة رابط مباشر للاستعلام عن الكشوفات فور نزولها

من المتوقع أن تعلن الجهات المختصة في العراق عن دعم الرعاية الاجتماعية في وجبتها الأخيرة 2024، وهذا ما ينتظره عدد كبير ر من المواطنين، وتقدمه الحكومة في العراق لمواطنيها الأشد حاجة وفقراً دعما منها لمساعدتهم على مواكبة ظروف الحياة الصعبة، ويتم تحميل اسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة من الرعاية عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية أو عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

كيفية الإستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أوضحت الحكومة العراقية خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق للوجبة الأخير فور ظهورها، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

يتم الدخول عبر موقع منصة مظلتي الالكترونية من هنا .

يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم ورقم هويته الوطنية.

تحديد الوجبة أو الدفعه المراد الاستعلام عنها.

ثم النقر على زر الإستعلام، وسوف تظهر نتائج الوجبه الاخيرة ويمكنك تحميلها كـ pdf .

شروط الحصول على وجبة الرعاية الاجتماعية الاخيرة في العراق