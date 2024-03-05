الطلاب هيناموا في البيوت للظهر في رمضان.. حقيقة رفع الغياب عن الطلاب خلال شهر رمضان.. خبر في الجون للطلاب

طلب إعفاء الطلاب من تسجيل الحضور في المدارس، مع اقتراب الشهر الفضيل يرفع عدد من الآباء والأمهات صوتهم مطالبين بإعفاء أبنائهم من إلزام الانضباط في تسجيل الغياب بالمدارس، يشير إلى الصعوبات التي تعترض الطلاب على صعوبة التركيز أثناء الصيام، بالإضافة إلى صعوبة الاستيقاظ مبكرًا في الصباح، خصوصا بعد التعود على السهر ليلا من أجل تناول وجبة السحور.

حقيقة ام شائعة رفع الغياب عن الطلاب في المدارس

صرح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأنه في ظل الأنباء المتداولة عن قرار يتعلق بإعفاء الطلاب في المدارس من توثيق الغياب خلال الشهر الكريم، قد قام بالتواصل مع وزارة التعليم الفني والتربية لتوضيح الأمر، وقد أوضحت الوزارة بأن هذه الادعاءات كاذبه تماماً عن الصحة، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرار رسمي يخص إلغاء تسجيل الغياب للطلاب في رمضان.

شددت الهيئات المختصة على أهمية حرص الطلاب على الحضور بانتظام إلى المدارس في كل أرجاء الوطن خلال شهر رمضان المبارك، وسوف يجري تسجيل تفاصيل الحضور والغياب بشكل إلزامي لكافة الطلبة في مختلف الدرجات التعليمية، ويأتي ذلك سعيا للمحافظة على الترتيب واستمرارية التعليم بفاعلية، ومن جانب آخر نوهت السلطات إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القضائية المطلوبة ضد الطلاب الذين يتخلفون عن الحضور بلا مبررات مقبولة في المؤسسات التعليمية.

توجيهات وزارة التربيه والتعليم

صرحت الجهة الرسمية داعية كافة المنصات الإعلامية والأفراد النشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بضرورة الالتزام بالدقّة عند تداول الأنباء، والسعي للتحقق من صحتها من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة قبل نشر أي معلومات غير مؤكدة قد تسبب الارتباك لدى الطلاب وأهاليهم، وأكد البيان على ضرورة الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة لأي استفسارات أو شكاوى (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أية أخبار كاذبة أو شائعات، يرجي الاتصال بأرقام الواتساب المخصصة للمركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء (01155508688- 01155508851)، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])