ضحك أولادك بكرتون توم وجيري.. تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات والعرب سات وكيفية ضبط القناة على الرسيفر

تردد قناة توم وجيري، قرر المسؤولون على قناة توم وجيري إجراء تغيير على التردد القديم للقناة بهدف تحسين جودة البث وتعزيز جودة الصوت والصورة، يأتي هذا الإجراء في إطار السعي لتلبية احتياجات المشاهدين وتحسين تجربة مشاهدتهم، وبناءً على النجاح الكبير الذي حققته قناة توم وجيري والشهرة الواسعة التي نالتها في العالم العربي، فقد زاد البحث عن التردد الجديد للقناة في الفترة الأخيرة.

تردد قناة توم وجيري 2024

قناة توم وجيري معروفة بتقديم محتوى ترفيهي ممتع للأطفال، مما دفع الأهل للبحث بكثرة عن التردد الجديد لها، إليك التردد الجديد لقناة توم وجيري على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات:

تردد قناة توم وجيري على القمر نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري على القمر عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

يمكن ضبط هذه الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك للتمتع بمشاهدة برامج توم وجيري بجودة عالية.

كيفية ضبط قناة توم وجيري التردد الجديد على جهاز الاستقبال

باستخدام جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك بسهولة ضبط التردد الجديد لقناة توم وجيري باتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالضغط على زر القائمة الرئيسية “Menu” على جهاز التحكم عن بعد.

ثم اختر قائمة “بحث”.

حدد نوع القمر الصناعي المناسب.

قم بإدخال تفاصيل التردد الجديد لقناة توم وجيري.

الآن اضغط على “بحث” وسيتم إضافة قناة توم وجيري إلى قائمة القنوات.

بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بمحتوى ممتع وتسلية أطفالك عبر قناة توم وجيري بسهولة ويسر.